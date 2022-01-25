https://ria.ru/20220125/elektrichestvo-1769375422.html
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилось электричество
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилось электричество - РИА Новости, 25.01.2022
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилось электричество
Причиной отключения электричества в трех странах Центральной Азии стала перегрузка транзитной линии в Казахстане, сообщила пресс-служба месного оператора по... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:38
2022-01-25T10:38
2022-01-25T16:46
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казахстан
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узбекистан
жкх
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Причиной отключения электричества в трех странах Центральной Азии стала перегрузка транзитной линии в Казахстане, сообщила пресс-служба месного оператора по управлению электрическими сетями KEGOC."В 11:59 (8:59 мск) <...> произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север — Восток — Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита <...> с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана", — отметили в компании.Проблемы со светом возникли в городах Алма-Ата, Шымкент, Тараз, в Туркестанской области и прилегающих районах. Отключение затронуло систему еще двух соседних стран — Киргизии и Узбекистана. В частности, в Ташкенте отметили, что электросеть получила повреждения из-за аварии, спровоцировавшей скачки напряжения на 530 линиях из Казахстана. В результате без света остались Ферганская и Ташкентская области, Ферганская долина, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская, Навоийская и Кашкадарьинская области Узбекистана.Жителей столицы призвали не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости."В настоящий момент на дорогах <...> возникают заторы из-за неработающих светофоров", — сообщили в Telegram-канале ГУВД Ташкента.Также в столице не работает метро.При этом в некоторых районах подачу энергии уже восстановили.Из-за отключения света на крупнейшем горнолыжном курорте Узбекистана Амирсае пассажиры застряли на канатной дороге, их пытаются вытащить спасатели.По всей стране из-за отключений насосных станций не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение.В Киргизии проблемы с электричеством затронули большую часть Бишкека, здесь также отключились светофоры, на дорогах работают регулировщики. Столичный аэропорт Манас перешел на автономное энергообеспечение. На курорте Чункурчак также остановилась канатная дорога с пассажирами.
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в мире, казахстан, киргизия, узбекистан, жкх
10:38 25.01.2022 (обновлено: 16:46 25.01.2022)
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане отключилось электричество
В Казахстане, Киргизии и Узбекистане зафиксировали перебои в подаче электричества
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Причиной отключения электричества в трех странах Центральной Азии стала перегрузка транзитной линии в Казахстане, сообщила пресс-служба месного оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.
"В 11:59 (8:59 мск) <...> произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север — Восток — Юг Казахстана". В результате произошло аварийное разделение транзита <...> с погашением значительной части потребителей Южной зоны Казахстана
", — отметили в компании.
Проблемы со светом возникли в городах Алма-Ата, Шымкент
, Тараз, в Туркестанской области и прилегающих районах. Отключение затронуло систему еще двух соседних стран — Киргизии
и Узбекистана
.
В частности, в Ташкенте
отметили, что электросеть получила повреждения из-за аварии, спровоцировавшей скачки напряжения на 530 линиях из Казахстана. В результате без света остались Ферганская и Ташкентская области
, Ферганская долина, Сырдарьинская, Джизакская, Самаркандская, Навоийская и Кашкадарьинская области
Узбекистана.
Жителей столицы призвали не пользоваться личным транспортом без крайней необходимости.
"В настоящий момент на дорогах <...> возникают заторы из-за неработающих светофоров", — сообщили в Telegram-канале ГУВД Ташкента.
Также в столице не работает метро.
При этом в некоторых районах подачу энергии уже восстановили.
Из-за отключения света на крупнейшем горнолыжном курорте Узбекистана Амирсае пассажиры застряли на канатной дороге, их пытаются вытащить спасатели.
По всей стране из-за отключений насосных станций не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение.
В Киргизии проблемы с электричеством затронули большую часть Бишкека
, здесь также отключились светофоры, на дорогах работают регулировщики. Столичный аэропорт Манас
перешел на автономное энергообеспечение.
На курорте Чункурчак также остановилась канатная дорога с пассажирами.