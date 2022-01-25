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Опрос показал, что большинство россиян выступают за отмену ЕГЭ
Опрос показал, что большинство россиян выступают за отмену ЕГЭ - РИА Новости, 25.01.2022
Опрос показал, что большинство россиян выступают за отмену ЕГЭ
Отношение большинства россиян к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) остается негативным: 60% граждан выступает за его отмену, а 7% - однозначно... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:35
2022-01-25T06:02
общество
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Отношение большинства россиян к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) остается негативным: 60% граждан выступает за его отмену, а 7% - однозначно поддерживает, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Тема ЕГЭ широко обсуждается и после недавнего заявления председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что экзамен надо отменить, поскольку он для школьников сродни пытке. Бастрыкин предложил возродить лучшую в мире, по его мнению, советскую школу образования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Бастрыкин обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение, а регулированием в этой области, прислушиваясь к разным позициям, занимаются министерства просвещения и образования."Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 7% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания", - выяснили аналитики. По их данным, каждый четвертый гражданин относится к ЕГЭ нормально, потому что "к нему уже все привыкли"."По мнению 60% респондентов, ЕГЭ надо отменять. Больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%)", - говорится в исследовании. Еще 7% россиян заявили о безразличном отношении к проведению ЕГЭ. Банк провел исследование 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Рособрнадзор в декабре сообщил, что в 2022 году ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля. Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания ОГЭ и ЕГЭ будут зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщила в середине января РИА Новости пресс-служба ведомства.
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общество, россия
03:35 25.01.2022 (обновлено: 06:02 25.01.2022)
 
Опрос показал, что большинство россиян выступают за отмену ЕГЭ

Опрос банка "Открытие": 60% россиян выступили за отмену Единого государственного экзамена

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЕдиный госэкзамен
Единый госэкзамен - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Единый госэкзамен
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Отношение большинства россиян к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) остается негативным: 60% граждан выступает за его отмену, а 7% - однозначно поддерживает, говорится в исследовании банка "Открытие", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Тема ЕГЭ широко обсуждается и после недавнего заявления председателя СК РФ Александра Бастрыкина о том, что экзамен надо отменить, поскольку он для школьников сродни пытке. Бастрыкин предложил возродить лучшую в мире, по его мнению, советскую школу образования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что Бастрыкин обладает широким кругозором и имеет свое личное мнение, а регулированием в этой области, прислушиваясь к разным позициям, занимаются министерства просвещения и образования.
"Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 7% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания", - выяснили аналитики. По их данным, каждый четвертый гражданин относится к ЕГЭ нормально, потому что "к нему уже все привыкли".
"По мнению 60% респондентов, ЕГЭ надо отменять. Больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%)", - говорится в исследовании. Еще 7% россиян заявили о безразличном отношении к проведению ЕГЭ. Банк провел исследование 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Рособрнадзор в декабре сообщил, что в 2022 году ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля. Решения о необходимости корректировки утвержденного расписания ОГЭ и ЕГЭ будут зависеть от эпидемиологической обстановки, сообщила в середине января РИА Новости пресс-служба ведомства.
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ, перед началом единого государственного экзамена по информатике - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 18:25
В Рособрнадзоре раскритиковали идею компьютеризировать ЕГЭ
 
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