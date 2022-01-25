16:23 25.01.2022 (обновлено: 16:56 25.01.2022)
Джонсон заявил, что собирается поговорить с Путиным
Премьер Великобритании Джонсон заявил, что собирается поговорить с Путиным
ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что собирается переговорить с президентом России Владимиром Путиным в связи с ситуацией вокруг Украины.
"Действительность в том, что истинная цель России – держать войска НАТО вдали от российских границ. Это цель России, но вторжение России на Украину будет контрпродуктивным. Министры обороны и иностранных дел оба передали это сообщение президенту Путину, и я, конечно, собираюсь переговорить с ним позже", - сказал Джонсон, выступая в парламенте.
"На протяжении месяцев мы искали диалог, подчеркивая, как единый западный альянс отреагирует на любое вторжение России на Украину, в том числе введение тяжелых экономических санкций. В то же время мы по-прежнему готовы учитывать любые законные обеспокоенности посредством честной дипломатии", - добавил Джонсон.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала такие обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.