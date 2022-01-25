https://ria.ru/20220125/dorogi-1769349320.html

Эксперты назвали самые опасные дороги в России для автомобилей в 2021 году

Эксперты назвали самые опасные дороги в России для автомобилей в 2021 году - РИА Новости, 25.01.2022

Эксперты назвали самые опасные дороги в России для автомобилей в 2021 году

Брянские и иркутские дороги стали самими опасными в России для автомобилей в 2021 году, так как ДТП на них чаще всего приводили к полной конструктивной гибели... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T03:56

2022-01-25T03:56

2022-01-25T03:56

общество

авто

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Брянские и иркутские дороги стали самими опасными в России для автомобилей в 2021 году, так как ДТП на них чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машины, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".В топ-10 не вошли Москва (частота "тоталей" – 0,62%) и Санкт-Петербург (0,53%), указали в то же время они."Как правило, на частоту "тоталей" влияют качество дорог, освещенность, размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам. В тех регионах, где качество дорог достаточно высокое, есть скоростные магистрали, возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП", - говорят эксперты.Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 9 месяцев 2021 года премия "Согласия" составила 28,6 миллиарда рублей, выплаты – 14,8 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220125/moschnost-1769348516.html

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общество, авто, россия