https://ria.ru/20220125/dorogi-1769349320.html
Эксперты назвали самые опасные дороги в России для автомобилей в 2021 году
Эксперты назвали самые опасные дороги в России для автомобилей в 2021 году - РИА Новости, 25.01.2022
Эксперты назвали самые опасные дороги в России для автомобилей в 2021 году
Брянские и иркутские дороги стали самими опасными в России для автомобилей в 2021 году, так как ДТП на них чаще всего приводили к полной конструктивной гибели... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:56
2022-01-25T03:56
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Брянские и иркутские дороги стали самими опасными в России для автомобилей в 2021 году, так как ДТП на них чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машины, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".В топ-10 не вошли Москва (частота "тоталей" – 0,62%) и Санкт-Петербург (0,53%), указали в то же время они."Как правило, на частоту "тоталей" влияют качество дорог, освещенность, размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам. В тех регионах, где качество дорог достаточно высокое, есть скоростные магистрали, возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП", - говорят эксперты.Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 9 месяцев 2021 года премия "Согласия" составила 28,6 миллиарда рублей, выплаты – 14,8 миллиарда рублей.
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общество, авто, россия
Эксперты назвали самые опасные дороги в России для автомобилей в 2021 году
Эксперты "Согласия": брянские дороги стали самими опасными для автомобилей в 2021 году
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Брянские и иркутские дороги стали самими опасными в России для автомобилей в 2021 году, так как ДТП на них чаще всего приводили к полной конструктивной гибели машины, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".
"Согласно данным по автокаско за 2021 год, самая высокая частота "тоталей" (автомобилей, не подежащих восстановлению – ред.) – в Брянске (1,72%). С небольшим отставанием за ним следует Иркутск (1,57%). На третьем и четвертом местах – Вологда и Калуга (0,99% и 0,96% соответственно). Ниже частота "тоталей" в Самаре – 0,9%. В середине рэнкинга – Иваново (0,88%). На 7 и 8 местах – Рязань и Ставрополь (0,81% и 0,75% соответственно). Замыкают топ-10 Пермь (0,66%) и Кемерово (0,65%)", - поделились представители страховщика.
В топ-10 не вошли Москва
(частота "тоталей" – 0,62%) и Санкт-Петербург
(0,53%), указали в то же время они.
"Как правило, на частоту "тоталей" влияют качество дорог, освещенность, размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам. В тех регионах, где качество дорог достаточно высокое, есть скоростные магистрали, возрастает риск превышения скорости, которое часто приводит к серьезным ДТП", - говорят эксперты.
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 9 месяцев 2021 года премия "Согласия" составила 28,6 миллиарда рублей, выплаты – 14,8 миллиарда рублей.