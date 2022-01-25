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В Совфеде заявили о подготовке США к провокации конфликта в Донбассе
В Совфеде заявили о подготовке США к провокации конфликта в Донбассе - РИА Новости, 25.01.2022
В Совфеде заявили о подготовке США к провокации конфликта в Донбассе
США готовят провокацию с целью подтолкнуть Киев к безрассудным действиям против России на Донбассе, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:33
2022-01-25T10:33
политика
украина
сша
совет федерации рф
владимир джабаров
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. США готовят провокацию с целью подтолкнуть Киев к безрассудным действиям против России на Донбассе, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Ранее представитель Пентагона сообщил, что ведомство привело 8,5 тысячи военнослужащих в состояние повышенной готовности к переброске в Европу для усиления НАТО."США готовят провокацию с одной единственной целью - создать психоз на Украине, чтобы подтолкнуть Киев к провокации против России на Донбассе", - заявил Джабаров.Сенатор отметил, что на создание "психоза" на Украине о том, что война неизбежна, направлены и другие шаги, в том числе, объявление об эвакуации персонала диппредставительств в стране и рекомендации своим гражданам не посещать Украину."Но если США посылают туда своих военных, то я им советую в первую очередь подумать о том, как они будут их оттуда выводить, чтобы не получилось, как в Кабуле, откуда им пришлось бежать. Нигде еще американцы не покидали страну с флагами и высоко поднятой головой, как мы когда-то уходили из Афганистана", - заявил Джабаров.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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украина
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политика, украина, сша, совет федерации рф, владимир джабаров, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия
10:33 25.01.2022
 
В Совфеде заявили о подготовке США к провокации конфликта в Донбассе

Сенатор Джабаров: США готовятся подтолкнуть Украину к безрассудным действиям в Донбассе

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. США готовят провокацию с целью подтолкнуть Киев к безрассудным действиям против России на Донбассе, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее представитель Пентагона сообщил, что ведомство привело 8,5 тысячи военнослужащих в состояние повышенной готовности к переброске в Европу для усиления НАТО.
"США готовят провокацию с одной единственной целью - создать психоз на Украине, чтобы подтолкнуть Киев к провокации против России на Донбассе", - заявил Джабаров.
Сенатор отметил, что на создание "психоза" на Украине о том, что война неизбежна, направлены и другие шаги, в том числе, объявление об эвакуации персонала диппредставительств в стране и рекомендации своим гражданам не посещать Украину.
"Но если США посылают туда своих военных, то я им советую в первую очередь подумать о том, как они будут их оттуда выводить, чтобы не получилось, как в Кабуле, откуда им пришлось бежать. Нигде еще американцы не покидали страну с флагами и высоко поднятой головой, как мы когда-то уходили из Афганистана", - заявил Джабаров.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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ПолитикаУкраинаСШАСовет Федерации РФВладимир ДжабаровДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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