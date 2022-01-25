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https://ria.ru/20220125/donbass-1769370171.html
ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье в Донбассе
ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье в Донбассе - РИА Новости, 25.01.2022
ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье в Донбассе
Разведка обнаружила бронетехнику украинских силовиков в одном из подконтрольных Киеву городов у линии соприкосновения в Донбассе, рассказали в ЛНР. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:13
2022-01-25T11:13
в мире
луганск
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Разведка обнаружила бронетехнику украинских силовиков в одном из подконтрольных Киеву городов у линии соприкосновения в Донбассе, рассказали в ЛНР."В зоне ответственности 79-й бригады (украинских силовиков. — Прим. ред.) зафиксированы две боевые машины пехоты вблизи жилого района населенного пункта Счастье (расположен примерно в 25 километрах от Луганска. — Прим. ред.)", — заявил представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики.По его словам, подразделения оборонного ведомства постоянно наблюдают за украинскими военными и готовы "по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".ЛНР и ДНР не раз обвиняли силовиков в стягивании к линии соприкосновения бронетехники и запрещенного вооружения. Также сегодня стало известно о прибытии в регион боевиков "Правого сектора"*, которых, возможно, будут использовать как заградотряды или группы зачистки.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали больше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.*Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20220124/donbass-1769326362.html
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в мире, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:13 25.01.2022 (обновлено: 11:13 25.01.2022)
 
ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье в Донбассе

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в жилом районе города Счастье в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Разведка обнаружила бронетехнику украинских силовиков в одном из подконтрольных Киеву городов у линии соприкосновения в Донбассе, рассказали в ЛНР.
"В зоне ответственности 79-й бригады (украинских силовиков. — Прим. ред.) зафиксированы две боевые машины пехоты вблизи жилого района населенного пункта Счастье (расположен примерно в 25 километрах от Луганска. — Прим. ред.)", — заявил представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики.
По его словам, подразделения оборонного ведомства постоянно наблюдают за украинскими военными и готовы "по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".
ЛНР и ДНР не раз обвиняли силовиков в стягивании к линии соприкосновения бронетехники и запрещенного вооружения. Также сегодня стало известно о прибытии в регион боевиков "Правого сектора"*, которых, возможно, будут использовать как заградотряды или группы зачистки.
Украинский военный на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 21:01
В ЛНР заявили о наличии всех факторов подготовки Киева к наступлению
Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали больше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.
При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.
Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
*Запрещенная в России экстремистская организация.
 
В миреЛуганскДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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