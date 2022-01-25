https://ria.ru/20220125/donbass-1769370171.html

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье в Донбассе

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье в Донбассе - РИА Новости, 25.01.2022

ЛНР заявила о бронетехнике украинских силовиков в городе Счастье в Донбассе

Разведка обнаружила бронетехнику украинских силовиков в одном из подконтрольных Киеву городов у линии соприкосновения в Донбассе, рассказали в ЛНР. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:13

2022-01-25T10:13

2022-01-25T11:13

в мире

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763079487_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_3dd1a8f002191ba96f264ae08be933b4.jpg

ЛУГАНСК, 25 янв — РИА Новости. Разведка обнаружила бронетехнику украинских силовиков в одном из подконтрольных Киеву городов у линии соприкосновения в Донбассе, рассказали в ЛНР."В зоне ответственности 79-й бригады (украинских силовиков. — Прим. ред.) зафиксированы две боевые машины пехоты вблизи жилого района населенного пункта Счастье (расположен примерно в 25 километрах от Луганска. — Прим. ред.)", — заявил представитель пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной республики.По его словам, подразделения оборонного ведомства постоянно наблюдают за украинскими военными и готовы "по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки".ЛНР и ДНР не раз обвиняли силовиков в стягивании к линии соприкосновения бронетехники и запрещенного вооружения. Также сегодня стало известно о прибытии в регион боевиков "Правого сектора"*, которых, возможно, будут использовать как заградотряды или группы зачистки.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по данным ООН, стали больше 13 тысяч человек. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы, за основу взяты Минские соглашения, которые подразумевают прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.При этом сейчас Украина сосредоточила в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, альянс наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По его мнению, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220124/donbass-1769326362.html

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр