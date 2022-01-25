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Удельный вес "дельты" в регионах остается высоким, заявила Попова

Удельный вес "дельты" в регионах остается высоким, заявила Попова - РИА Новости, 25.01.2022

Удельный вес "дельты" в регионах остается высоким, заявила Попова

Удельный вес "дельты" в различных регионах РФ пока достаточно высок, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на президиуме... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:19

2022-01-25T15:19

2022-01-25T15:45

распространение коронавируса

анна попова

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Удельный вес "дельты" в различных регионах РФ пока достаточно высок, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время выступления на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19. "Поэтому сегодня заразиться можно как вариантом "омикрон", так и более тяжело протекающим вариантом "дельта", - подчеркнула она.

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анна попова, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса