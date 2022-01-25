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СК возбудил дело после гибели женщины в проруби в Ленинградской области
СК возбудил дело после гибели женщины в проруби в Ленинградской области - РИА Новости, 25.01.2022
СК возбудил дело после гибели женщины в проруби в Ленинградской области
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели женщины в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:46
2022-01-25T10:09
происшествия
ленинградская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели женщины в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает региональное управление СК РФ."По результатам доследственной проверки по факту утопления женщины 1981 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе.Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж - ее затянуло под лед течением. Как уточнили в областном управлении СК, женщина прыгнула в самодельную прорубь в поселке Выра. Тело женщины не обнаружено. Как сообщили РИА Новости в Гатчинской епархии, это место для крещенских купаний не было согласовано с церковью и властями.В интернете появилось видео, на котором молодая женщина прыгает в прорубь. Скрывшись под водой, она больше не показывается, а люди безрезультатно пытаются ее спасти под детские крики и плач.На сайте СК РФ отмечается, что уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено после гибели ребенка, провалившегося под лед в Ленинградской области. По информации следствия, в понедельник женщина гуляла по берегу Невы с двумя племянниками-близнецами 2014 года рождения."Когда они находились на причале, женщина отвлеклась, один ребенок спрыгнул с причала на лед, который проломился, и он провалился в воду и утонул", - говорится в релизе.Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.
https://ria.ru/20220123/kupaniya-1769162538.html
ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, следственный комитет россии (ск рф)
09:46 25.01.2022 (обновлено: 10:09 25.01.2022)
 
СК возбудил дело после гибели женщины в проруби в Ленинградской области

СК возбудил дело после гибели женщины в самодельной проруби в Ленинградской области

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве . Архивное фото
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МОСКВА/С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после гибели женщины в крещенской проруби в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщает региональное управление СК РФ.
"По результатам доследственной проверки по факту утопления женщины 1981 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в релизе.
Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж - ее затянуло под лед течением. Как уточнили в областном управлении СК, женщина прыгнула в самодельную прорубь в поселке Выра. Тело женщины не обнаружено. Как сообщили РИА Новости в Гатчинской епархии, это место для крещенских купаний не было согласовано с церковью и властями.
В интернете появилось видео, на котором молодая женщина прыгает в прорубь. Скрывшись под водой, она больше не показывается, а люди безрезультатно пытаются ее спасти под детские крики и плач.
На сайте СК РФ отмечается, что уголовное дело по аналогичной статье было возбуждено после гибели ребенка, провалившегося под лед в Ленинградской области. По информации следствия, в понедельник женщина гуляла по берегу Невы с двумя племянниками-близнецами 2014 года рождения.
"Когда они находились на причале, женщина отвлеклась, один ребенок спрыгнул с причала на лед, который проломился, и он провалился в воду и утонул", - говорится в релизе.
Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
23 января, 20:19
Крещенские купания в реке Оредеже, где погибла женщина, не были согласованы
 
ПроисшествияЛенинградская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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