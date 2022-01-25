https://ria.ru/20220125/dela-1769457358.html

Количество уголовных дел в Казахстане после беспорядков возросло до 2044

Количество уголовных дел в Казахстане после беспорядков возросло до 2044 - РИА Новости, 25.01.2022

Количество уголовных дел в Казахстане после беспорядков возросло до 2044

Количество уголовных дел, расследуемых в Казахстане после массовых беспорядков, возросло до 2044, по ним были задержаны 898 человек, сообщил заместитель... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T15:59

2022-01-25T15:59

2022-01-25T15:59

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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НУР-СУЛТАН, 25 янв - РИА Новости. Количество уголовных дел, расследуемых в Казахстане после массовых беспорядков, возросло до 2044, по ним были задержаны 898 человек, сообщил заместитель начальника первой службы генеральной прокуратуры республики Елдос Килымжанов.Ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщал, что после массовых беспорядков, произошедших в Казахстане в январе, возбуждено 1822 уголовных дела."В целом, по состоянию на 25 января в производстве следственно-оперативных групп находится 2044 уголовных дела. По этим делам задержаны 898 подозреваемых, из них 802 взяты под стражу, по 50 - определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12 – подписка о невыезде, по 13 – вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении", - сказал Килымжанов на брифинге во вторник.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. Девятнадцатого января минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220125/tokaev-1769370686.html

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