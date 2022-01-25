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Дроны-камикадзе "Калашникова" КУБ начнут поставлять на экспорт

Дроны-камикадзе "Калашникова" КУБ начнут поставлять на экспорт - РИА Новости, 25.01.2022

Дроны-камикадзе "Калашникова" КУБ начнут поставлять на экспорт

Барражирующий боеприпас разработки группы компаний "Калашников" КУБ получил паспорт экспортного образца, что позволяет предлагать дрон инозаказчикам, сообщили... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:13

2022-01-25T11:13

2022-01-25T11:13

экономика

безопасность

куба

рособоронэкспорт

снг

латинская америка

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Барражирующий боеприпас разработки группы компаний "Калашников" КУБ получил паспорт экспортного образца, что позволяет предлагать дрон инозаказчикам, сообщили журналистам в "Калашникове"."Комплекс с управляемыми боеприпасами КУБ-Э получил паспорт экспортного облика, что позволяет продавать это изделие за рубеж. Группа компаний совместно с АО "Рособоронэкспорт" готова начать продвижение БПЛА КУБ на международный рынок, в том числе в ходе межправительственных комиссий и международных выставок", - сказали в компании.В "Калашникове" отметили, что дрон "уже имеет успешный опыт боевого применения, подтверждённый в реальных условиях".КУБ разработан в ZALA Aero (входит в "Калашников"). Государственные испытания боеприпаса успешно завершились в ноябре 2021 года. В 2022-м запланированы его серийные поставки в Вооруженные силы РФ.Как отмечают в группе компаний, сегодня на мировом рынке практически нет дронов с аналогичными массогабаритными показателями: размеры КУБ-БЛА – 1210х950х165 мм, при этом он может нести полезную нагрузку до 3 кг.КУБы могут применяться для нанесения удара по объектам инфраструктуры, живой силе противника, а также легкобронированным целям, работают бесшумно и развивают скорость до 130 км/ч благодаря электрической силовой установке и могут провести в полете до 30 минут.Как отметил ведущий российский эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, если лет десять назад барражирующие боеприпасы были относительно не распространены и интерес к ним ограничен, то сейчас рынок разогрет новостями об их эффектном применении в некоторых конфликтах последних лет и они превращаются в некотором роде "must have" в вооруженных силах многих стран, повторяя судьбу разведывательных БЛА аналогичной размерности."В целом, интерес к ним сейчас демонстрируют те же страны, что и оснащают свои войска разведывательными беспилотниками. Наличие в данной сфере доступных с финансовой точки зрения решений делает круг интересантов весьма широким. При этом преимущество имеют поставщики, способные предложить развитые линейки систем разведывательного и ударного назначения различных классов", - отметил специалист.Федутинов назвал возможными направлениями экспорта Северную Африку, Латинскую Америку, где ZALA уже имеет положительный опыт поставок других систем, Юго-Восточную Азию и страны СНГ.

https://ria.ru/20211219/unichtozhenie-1764444885.html

https://ria.ru/20211228/avtomat-1765757796.html

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экономика, безопасность, куба, рособоронэкспорт, снг, латинская америка, россия