https://ria.ru/20220125/artist-1769370307.html

Артиста из оркестра Мариинки заподозрили в педофилии, сообщил источник

Артиста из оркестра Мариинки заподозрили в педофилии, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2022

Артиста из оркестра Мариинки заподозрили в педофилии, сообщил источник

Семидесятитрехлетнего артиста оркестра Мариинского театра заподозрили в изнасиловании четырехлетней девочки в поселке Рощино Ленинградской области, мужчину... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:13

2022-01-25T10:13

2022-01-25T12:04

происшествия

ленинградская область

мариинский театр

новости культуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Семидесятитрехлетнего артиста оркестра Мариинского театра заподозрили в изнасиловании четырехлетней девочки в поселке Рощино Ленинградской области, мужчину задержали. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах."Семидесятитрехлетний артист оркестра Мариинского театра подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней девочки в поселке Рощино Ленинградской области, которые он совершал в течение 2020 года", — сказал собеседник агентства.Подозреваемый — заслуженный артист РСФСР, его поместили в изолятор временного содержания.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20220123/kupaniya-1769115596.html

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происшествия, ленинградская область, мариинский театр, новости культуры