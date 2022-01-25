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Артиста из оркестра Мариинки заподозрили в педофилии, сообщил источник
Артиста из оркестра Мариинки заподозрили в педофилии, сообщил источник - РИА Новости, 25.01.2022
Артиста из оркестра Мариинки заподозрили в педофилии, сообщил источник
Семидесятитрехлетнего артиста оркестра Мариинского театра заподозрили в изнасиловании четырехлетней девочки в поселке Рощино Ленинградской области, мужчину... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:13
2022-01-25T10:13
2022-01-25T12:04
происшествия
ленинградская область
мариинский театр
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Семидесятитрехлетнего артиста оркестра Мариинского театра заподозрили в изнасиловании четырехлетней девочки в поселке Рощино Ленинградской области, мужчину задержали. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах."Семидесятитрехлетний артист оркестра Мариинского театра подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении четырехлетней девочки в поселке Рощино Ленинградской области, которые он совершал в течение 2020 года", — сказал собеседник агентства.Подозреваемый — заслуженный артист РСФСР, его поместили в изолятор временного содержания.Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
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происшествия, ленинградская область, мариинский театр, новости культуры
10:13 25.01.2022 (обновлено: 12:04 25.01.2022)
Артиста из оркестра Мариинки заподозрили в педофилии, сообщил источник
Источник: пожилого артиста из оркестра Мариинки задержали по подозрению в педофилии