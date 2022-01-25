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Власти назвали причину отключения света в ряде районов Алма-Аты
Власти назвали причину отключения света в ряде районов Алма-Аты - РИА Новости, 25.01.2022
Власти назвали причину отключения света в ряде районов Алма-Аты
Отключение электроэнергии в ряде районов Алма-Аты связано с перебоями в сети компании по управлению электрическими сетями KEGOC, сообщила пресс-служба городской РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:58
2022-01-25T09:58
2022-01-25T09:58
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АЛМА-АТА, 25 янв - РИА Новости. Отключение электроэнергии в ряде районов Алма-Аты связано с перебоями в сети компании по управлению электрическими сетями KEGOC, сообщила пресс-служба городской администрации."Отключение произошло по линии KEGOC. Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка - ред.) на подстанциях АЖК (энергопередающая компания АО "Алатау Жарык Компаниясы"- ред.). Работы по переподключению начаты", - сообщила журналистам представитель пресс-службы.
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в мире, казахстан, алма-ата
Власти назвали причину отключения света в ряде районов Алма-Аты
Отключение света в ряде районов Алма-Аты произошло из-за падения напряжения в сетях