https://ria.ru/20220125/aeroport-1769389375.html

Аэропорты в Узбекистане открылись после масштабного сбоя

Аэропорты в Узбекистане открылись после масштабного сбоя - РИА Новости, 25.01.2022

Аэропорты в Узбекистане открылись после масштабного сбоя

Аэропорты Узбекистана возобновили свою работу после приостановки из-за отключения электроэнергии в ряде регионов страны, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T11:37

2022-01-25T11:37

2022-01-25T12:02

узбекистан

энергоавария в центральной азии

в мире

казахстан

ташкент

центральная азия

новости - туризм

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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Аэропорты Узбекистана возобновили свою работу после приостановки из-за отключения электроэнергии в ряде регионов страны, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.Ранее Минэнерго Узбекистана сообщало, что в 9.00 мск в ряде регионов страны произошло отключение электроэнергии. Аэропорты страны приостановили свою работу. Как сообщила пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC, авария в системе энергоснабжения, затронувшая ряд стран Центральной Азии, произошла из-за перегрузки транзитной линии в Казахстане. Позднее минэнерго сообщило, что началось поэтапное восстановление подачи электроэнергии в Узбекистане."Аэропорты Узбекистана снова открыты", - говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.По данным пресс-службы, аэропорт Ташкента работает только на прием рейсов, а в регионах - и на прием, и на выпуск.

https://ria.ru/20220125/spasateli-1769379490.html

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узбекистан

казахстан

ташкент

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узбекистан, энергоавария в центральной азии, в мире, казахстан, ташкент, центральная азия, новости - туризм