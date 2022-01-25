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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220125/ablyazov-1769415174.html
Пранкер Лексус рассказал о видеорозыгрыше казахского экс-банкира Аблязова
Пранкер Лексус рассказал о видеорозыгрыше казахского экс-банкира Аблязова - РИА Новости, 25.01.2022
Пранкер Лексус рассказал о видеорозыгрыше казахского экс-банкира Аблязова
Беглый казахский экс-банкир Мухтар Аблязов, заявлявший, что разработал план смены власти в Казахстане, искал поддержки российских оппозиционеров и быстро... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T13:16
2022-01-25T13:16
беспорядки в казахстане
казахстан
мухтар аблязов
алексей столяров (лексус)
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беглый казахский экс-банкир Мухтар Аблязов, заявлявший, что разработал план смены власти в Казахстане, искал поддержки российских оппозиционеров и быстро согласился на разговор, рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус) о своем видеорозыгрыше.Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиард долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.В интервью РИА Новости Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане и просил помощи у французского президента Эммануэля Макрона. При этом он утверждал, что не финансировал массовые протесты в Казахстане. Также он сообщил РИА Новости, что продолжит организацию мирных протестов."Он, видимо, искал поддержку со стороны российских оппозиционеров, и самая подходящая кандидатура на тот момент - это Леонид Волков и Иван Жданов (сотрудники Алексея Навального - ред.). Соответственно, я был первым, а вторым был мой коллега Владимир", - сказал Лексус в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Он отметил, что организация видео прошла быстро. "Он активно откликнулся на этот запрос, на этот разговор и на следующий день мы его провели", - рассказал он.По словам Лексуса, они не использовали технологию "дипфейк", о чем заявлял Аблязов, это был обычный грим, который "применяется не в первый раз и на который попались многие различные лидеры европейских стран, той же Украины и США".В прямом эфире Лексус прокомментировал сделанное им видео, останавливаясь на самых интересных, по его мнению, фрагментах. "Здесь самое интересное, наверное, то, что он еще признался в том, что он специально использовал термины "занять", а не "захватить", чтобы его нельзя было привлечь как-то к терроризму или каким-то диверсиям, то есть он аккуратен в словах, он позиционирует себя как такой либеральный политик", - отметил Лексус.Также он обратил внимание на обещания военным и на уголовные дела, о которых рассказал Аблязов. "Уголовные дела у него не только в Казахстане, но и в России, Украине. Более того, в Великобритании у него есть проблемы с законом, и Франция уже готова была удовлетворить один из запросов по поводу его экстрадиции, но на последней такой апелляции... они его решили оставить", - заключил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. В среду, 19 января, последний самолет с миротворцами покинул Казахстан.
https://ria.ru/20220119/nur-sultan-1768501918.html
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казахстан, мухтар аблязов, алексей столяров (лексус), россия
13:16 25.01.2022
 
Пранкер Лексус рассказал о видеорозыгрыше казахского экс-банкира Аблязова

Пранкер Лексус: беглый казахский банкир Аблязов искал поддержки российских оппозиционеров

© AP Photo / Alexander TurnbullЭкс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Alexander Turnbull
Экс-глава совета директоров БТА Банка Мухтар Аблязов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беглый казахский экс-банкир Мухтар Аблязов, заявлявший, что разработал план смены власти в Казахстане, искал поддержки российских оппозиционеров и быстро согласился на разговор, рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус) о своем видеорозыгрыше.
Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиард долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.
В интервью РИА Новости Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане и просил помощи у французского президента Эммануэля Макрона. При этом он утверждал, что не финансировал массовые протесты в Казахстане. Также он сообщил РИА Новости, что продолжит организацию мирных протестов.
"Он, видимо, искал поддержку со стороны российских оппозиционеров, и самая подходящая кандидатура на тот момент - это Леонид Волков и Иван Жданов (сотрудники Алексея Навального - ред.). Соответственно, я был первым, а вторым был мой коллега Владимир", - сказал Лексус в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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Жители Нур-Султана не пришли на митинг, к которому призывал Аблязов
Он отметил, что организация видео прошла быстро. "Он активно откликнулся на этот запрос, на этот разговор и на следующий день мы его провели", - рассказал он.
По словам Лексуса, они не использовали технологию "дипфейк", о чем заявлял Аблязов, это был обычный грим, который "применяется не в первый раз и на который попались многие различные лидеры европейских стран, той же Украины и США".
В прямом эфире Лексус прокомментировал сделанное им видео, останавливаясь на самых интересных, по его мнению, фрагментах. "Здесь самое интересное, наверное, то, что он еще признался в том, что он специально использовал термины "занять", а не "захватить", чтобы его нельзя было привлечь как-то к терроризму или каким-то диверсиям, то есть он аккуратен в словах, он позиционирует себя как такой либеральный политик", - отметил Лексус.
Также он обратил внимание на обещания военным и на уголовные дела, о которых рассказал Аблязов. "Уголовные дела у него не только в Казахстане, но и в России, Украине. Более того, в Великобритании у него есть проблемы с законом, и Франция уже готова была удовлетворить один из запросов по поводу его экстрадиции, но на последней такой апелляции... они его решили оставить", - заключил он.
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Аблязов заявил, что не финансировал протесты в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. В среду, 19 января, последний самолет с миротворцами покинул Казахстан.
Пострадавшее от пожара здание Акимата в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 06:08Беспорядки в Казахстане
Аблязов заявил, что призывал протестующих в Казахстане занимать здания
 
Беспорядки в КазахстанеКазахстанМухтар АблязовАлексей Столяров (Лексус)Россия
 
 
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