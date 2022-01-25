https://ria.ru/20220125/ablyazov-1769415174.html

Пранкер Лексус рассказал о видеорозыгрыше казахского экс-банкира Аблязова

Пранкер Лексус рассказал о видеорозыгрыше казахского экс-банкира Аблязова - РИА Новости, 25.01.2022

Пранкер Лексус рассказал о видеорозыгрыше казахского экс-банкира Аблязова

Беглый казахский экс-банкир Мухтар Аблязов, заявлявший, что разработал план смены власти в Казахстане, искал поддержки российских оппозиционеров и быстро... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T13:16

2022-01-25T13:16

2022-01-25T13:16

беспорядки в казахстане

казахстан

мухтар аблязов

алексей столяров (лексус)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766858798_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e883f28551c4ad2bbb74f8732cecf434.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Беглый казахский экс-банкир Мухтар Аблязов, заявлявший, что разработал план смены власти в Казахстане, искал поддержки российских оппозиционеров и быстро согласился на разговор, рассказал пранкер Алексей Столяров (Лексус) о своем видеорозыгрыше.Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиард долларов. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией. Кроме того, экс-глава БТА Банка заочно приговорен к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.В интервью РИА Новости Аблязов заявил, что разработал план смены власти в Казахстане и просил помощи у французского президента Эммануэля Макрона. При этом он утверждал, что не финансировал массовые протесты в Казахстане. Также он сообщил РИА Новости, что продолжит организацию мирных протестов."Он, видимо, искал поддержку со стороны российских оппозиционеров, и самая подходящая кандидатура на тот момент - это Леонид Волков и Иван Жданов (сотрудники Алексея Навального - ред.). Соответственно, я был первым, а вторым был мой коллега Владимир", - сказал Лексус в прямом эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Он отметил, что организация видео прошла быстро. "Он активно откликнулся на этот запрос, на этот разговор и на следующий день мы его провели", - рассказал он.По словам Лексуса, они не использовали технологию "дипфейк", о чем заявлял Аблязов, это был обычный грим, который "применяется не в первый раз и на который попались многие различные лидеры европейских стран, той же Украины и США".В прямом эфире Лексус прокомментировал сделанное им видео, останавливаясь на самых интересных, по его мнению, фрагментах. "Здесь самое интересное, наверное, то, что он еще признался в том, что он специально использовал термины "занять", а не "захватить", чтобы его нельзя было привлечь как-то к терроризму или каким-то диверсиям, то есть он аккуратен в словах, он позиционирует себя как такой либеральный политик", - отметил Лексус.Также он обратил внимание на обещания военным и на уголовные дела, о которых рассказал Аблязов. "Уголовные дела у него не только в Казахстане, но и в России, Украине. Более того, в Великобритании у него есть проблемы с законом, и Франция уже готова была удовлетворить один из запросов по поводу его экстрадиции, но на последней такой апелляции... они его решили оставить", - заключил он.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством он охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ направил в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ. В среду, 19 января, последний самолет с миротворцами покинул Казахстан.

https://ria.ru/20220119/nur-sultan-1768501918.html

https://ria.ru/20220117/ablyazov-1768150647.html

https://ria.ru/20220117/prizyvy-1768143031.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, мухтар аблязов, алексей столяров (лексус), россия