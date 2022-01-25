https://ria.ru/20220125/abdirov-1769361688.html
Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева
Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева - РИА Новости, 25.01.2022
Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, соответствующий указ опубликован РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:07
2022-01-25T09:07
2022-01-25T09:23
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цик казахстана
нурсултан назарбаев
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касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 25 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой. Его дочь Аида является женой Нурали Алиева - сына Назарбаевой."Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Новым председателем Центральной избирательной комиссии назначен Нурлан Абдиров, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства."Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Другим указом Токаев прекратил полномочия депутата сената (верхней палаты) парламента Абдирова в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20220120/ulitsa-1768718165.html
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в мире, казахстан, цик казахстана, нурсултан назарбаев, дарига назарбаева, касым-жомарт токаев
09:07 25.01.2022 (обновлено: 09:23 25.01.2022)
Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева
Президент Казахстана Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева