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Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева
Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева - РИА Новости, 25.01.2022
Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, соответствующий указ опубликован РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:07
2022-01-25T09:23
в мире
казахстан
цик казахстана
нурсултан назарбаев
дарига назарбаева
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 25 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой. Его дочь Аида является женой Нурали Алиева - сына Назарбаевой."Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Новым председателем Центральной избирательной комиссии назначен Нурлан Абдиров, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства."Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Другим указом Токаев прекратил полномочия депутата сената (верхней палаты) парламента Абдирова в связи с переходом на другую работу.
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в мире, казахстан, цик казахстана, нурсултан назарбаев, дарига назарбаева, касым-жомарт токаев
09:07 25.01.2022 (обновлено: 09:23 25.01.2022)
 
Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева

Президент Казахстана Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева

© Sputnik / Абзал Калиев / Перейти в фотобанкМужчина на избирательном участке №115 в Нур-Султане, Казахстан
Мужчина на избирательном участке №115 в Нур-Султане, Казахстан - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
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Мужчина на избирательном участке №115 в Нур-Султане, Казахстан
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НУР-СУЛТАН, 25 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.
Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой. Его дочь Аида является женой Нурали Алиева - сына Назарбаевой.
"Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Новым председателем Центральной избирательной комиссии назначен Нурлан Абдиров, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Алма-Ата - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 13:26
Казахстанский телеканал объяснил "переименование" проспекта Назарбаева
"Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Другим указом Токаев прекратил полномочия депутата сената (верхней палаты) парламента Абдирова в связи с переходом на другую работу.
 
В миреКазахстанЦИК КазахстанаНурсултан НазарбаевДарига НазарбаеваКасым-Жомарт Токаев
 
 
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