https://ria.ru/20220125/abdirov-1769361688.html

Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева

Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева - РИА Новости, 25.01.2022

Токаев освободил от должности главы ЦИК свата дочери Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, соответствующий указ опубликован РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:07

2022-01-25T09:07

2022-01-25T09:23

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дарига назарбаева

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НУР-СУЛТАН, 25 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, соответствующий указ опубликован во вторник на сайте главы государства.Имашев приходится сватом старшей дочери экс-президента страны Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой. Его дочь Аида является женой Нурали Алиева - сына Назарбаевой."Указом главы государства Имашев Берик Мажитович освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Новым председателем Центральной избирательной комиссии назначен Нурлан Абдиров, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства."Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.Другим указом Токаев прекратил полномочия депутата сената (верхней палаты) парламента Абдирова в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20220120/ulitsa-1768718165.html

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в мире, казахстан, цик казахстана, нурсултан назарбаев, дарига назарбаева, касым-жомарт токаев