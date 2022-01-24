https://ria.ru/20220124/vooruzhenie-1769187879.html
В войска ЦВО поступит более 1,3 тысяч единиц вооружения и военной техники
В войска ЦВО поступит более 1,3 тысяч единиц вооружения и военной техники - РИА Новости, 24.01.2022
В войска ЦВО поступит более 1,3 тысяч единиц вооружения и военной техники
Более 1300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники поступит в войска Центрального военного округа в 2022 году, сообщил... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T06:04
2022-01-24T06:04
2022-01-24T06:05
безопасность
александр лапин
центральный военный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Более 1300 единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники поступит в войска Центрального военного округа в 2022 году, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.По его словам, для наращивания боевой мощи объединения ВВС и ПВО округа и дальнейшего совершенствования системы противовоздушной обороны на вооружение поступит 17 единиц самолетов и вертолетов. Также радиотехнические полки Поволжья и Сибири получат восемь единиц новых и модернизированных мобильных радиолокационных станций, например, РЛС "Каста 2-2", "Подлет-М", "Оборона".Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входит ряд зарубежных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана.
https://ria.ru/20220124/okhotnik-1769184546.html
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безопасность, александр лапин, центральный военный округ, россия
06:04 24.01.2022 (обновлено: 06:05 24.01.2022)
В войска ЦВО поступит более 1,3 тысяч единиц вооружения и военной техники
В войска ЦВО поступит более 1,3 тысяч единиц вооружения и военной техники в 2022 году