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Замена счетчика на воду: процедура, стоимость, можно ли сделать самому
Замена счетчиков воды: цена, правила, порядок действий и куда обращаться
Замена счетчика на воду: процедура, стоимость, можно ли сделать самому
Замена счетчиков горячей и холодной воды - это демонтаж старых приборов учета и установка новых. Когда необходимо проводить поверку, каков диапазон цен на такие РИА Новости, 24.01.2022
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общество
росводоканал
тсж
счетчики
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Замена счетчиков горячей и холодной воды - это демонтаж старых приборов учета и установка новых. Когда необходимо проводить поверку, каков диапазон цен на такие устройства, стоимость сантехнических работ по замене, можно ли выполнить монтаж самостоятельно, — в материале РИА Новости.Замена счетчиков водыВодосчетчики необходимы для получения точной информации о расходе воды для того, чтобы собственнику жилья с центральным водоснабжением оплачивать именно тот объем ресурса, который он потребляет. Как и любой точный прибор, счетчики подлежат своевременному обслуживанию.ОснованияПо правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, замена индивидуального прибора учета воды необходима, если истек срок эксплуатации или он неисправен. Вышедшим из строя считается прибор, который не отображает результаты измерений или имеет механические повреждения. Также неисправным считается счетчик, при проведении поверки которого выяснилось, что он работает с превышением допустимой погрешности. Не противоречит правилам и замена прибора по истечении межповерочного интервала.СрокиСрок эксплуатации современных счетчиков воды составляет 10-12 лет.Срок замены сломанного прибора учета составляет 30 дней с момента обнаружения поломки.Несвоевременная заменаСобственник жилья в случае выхода прибора учета из строя обязан как можно скорее известить об этом управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, сообщить текущие показания счетчика и принять меры по ремонту или замене. На основании полученного уведомления поставщик ресурсов или управляющая компания выдадут предписание на демонтаж.Куда обращатьсяЕсли счетчик не оснащен устройством дистанционной передачи показаний, то установить его можно самостоятельно или обратившись в специализированную организацию.По словам Глеба Гилинского, заменить счетчик воды может любая организация (в том числе и ТСН, ТСЖ), частный мастер или эту работу можно провести самостоятельно. Но поверку должна осуществлять только компания, аккредитованная в системе государственного стандарта для хранения данных о средствах измерений ФГИС "Аршин".СтоимостьВ 2022 году стоимость замены счетчика воды, включая сам прибор, составляет от полутора до трех тысяч рублей. При покупке устройства необходимо:Лучше всего приобретать счетчик в специализированном магазине, чтобы в случае заводского брака иметь возможность заменить прибор. Также важно помнить, что разрешена установка только тех водомеров, которые занесены в государственный реестр средств измерения.Кто оплачиваетВ приватизированном жилье замена и поверка счетчиков воды производится за счет собственников. В квартирах муниципального и ведомственного фонда установку должен оплачивать бюджет, а поверку и ремонт - наниматели.Как заменить счетчик воды самостоятельноСтарый счетчик демонтируют после визита представителя ресурсоснабжающей организации или управляющей компании на основании выданного предписания, в котором отражается информация о последних показаниях, номере прибора и пломбы.РазрешениеРазрешение на замену или поверку узла учёта воды в квартире не требуется.ДокументыЗаявлениеПо окончании работ в управляющую организацию или ресурсоснабжающую компанию, смотря кто оказывает услуги водоснабжения (можно проверить в ГИС ЖКХ), необходимо написать заявление о выводе старого счетчика и вводе нового, с приложением паспорта.В заявлении должны быть указаны следующие сведения:К заявке необходимо приложить копию паспорта на устройство.Прибор должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца со дня, следующего за днем его установки.АктАкт ввода прибора учета в эксплуатацию составляется исполнителем коммунальных услуг в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя.В документе указываются:Акт является основанием для возобновления расчетов за коммунальные услуги исходя из показаний водосчетчика начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода устройства в эксплуатацию.Причинами отказа ввода в эксплуатацию могут стать:Пошаговая инструкцияЗаменить счётчик воды несложно (при условии исправного шарового крана или вентиля для перекрытия воды). Законодательство не запрещает делать это самостоятельно, но перед началом работ необходимо поставить в известность управляющую компанию, так как перекрывать воду на общем стояке можно только с ее разрешения.Подготовка материалов и инструментовДля самостоятельной замены водосчетчика нужно подготовить:Демонтаж старого счетчикаПеред демонтажом следует отключить подачу воды на общем стояке.Порядок действийС помощью разводного ключа открутить гайки на старом счетчике, придерживая вторым ключом от проворачивания фильтр грубой очистки. Если резьба заржавела, можно использовать специальную жидкость (например, WD-40). В некоторых случаях прикипевшие соединения отогревают газовой горелкой.Сняв старый прибор, тщательно очистить резьбу от остатков старой пакли или фум-ленты, прочистить патрубки и сетку фильтра от ржавчины и коррозийного налета. Старые прокладки необходимо заменить на резиновые или силиконовые, паронитовые лучше не использовать, так как они прикипают через два-три года использования и затрудняют последующую замену счетчика.Установка нового прибораСняв старый прибор, следует приступить к монтажу нового. В общем виде алгоритм установки выглядит так.Порядок действийСначала необходимо определить, где у счетчика вход, а где выход (стрелка на корпусе должна указывать на направление потока воды) и установить прибор в положение, удобное для снятия показаний, нанести на резьбовые соединения новую фум-ленту, рассказывает Глеб Гилинский. Одной рукой зафиксировать счетчик, второй наживить гайки до легкого сопротивления. Разводным ключом сделать один оборот, также придерживая водомер рукой, чтобы не допустить его перекоса и повреждения резьбы.Открыв подачу воды с расходом через кран, убедиться, что через резьбовые соединения не протекают, а прибор работает (на счетном механизме вращается специальное колесико и меняются цифры).Утилизация старого оборудованияТахометрические водомеры не имеют в своем составе токсичных или радиационных элементов. Можно сдать приборы в пункт приема вторсырья или вынести в контейнер со строительными отходами.Несколько иная ситуация с электронными счетчиками. Так как в большинстве случаев они содержат хром и ртуть, сдавать их нужно в сертифицированные компании, имеющие допуск к работе с токсичными веществами. Чтобы узнать, к какому классу утилизации относится прибор, надо посмотреть его технический паспорт.ПломбировкаПосле замены счетчика нужно обратиться в управляющую компанию или к поставщику ресурса, чтобы опломбировать прибор и оформить акт ввода в эксплуатацию. Специалисту УК или водоканала нужно будет предъявить технический паспорт на новый счетчик (находится в коробке с водомером) и демонтированное устройство. По действующему законодательству опломбировка счетчика должна быть выполнена в том же месяце, что и установка. Важно отметить, что в данном случае услуга опломбировки бесплатна.Возможные ошибки при установкеК типичным ошибкам установки водосчетчика относятся:
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общество, росводоканал, тсж, счетчики, россия
21:05 24.01.2022 (обновлено: 22:21 24.01.2022)
 

Замена счетчика на воду: процедура, стоимость, можно ли сделать самому

© РИА Новости / Леся Полякова / Перейти в фотобанкЗамена счетчиков воды
Замена счетчиков воды - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Леся Полякова
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Замена счетчиков воды
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Замена счетчиков горячей и холодной воды - это демонтаж старых приборов учета и установка новых. Когда необходимо проводить поверку, каков диапазон цен на такие устройства, стоимость сантехнических работ по замене, можно ли выполнить монтаж самостоятельно, — в материале РИА Новости.

Замена счетчиков воды

Водосчетчики необходимы для получения точной информации о расходе воды для того, чтобы собственнику жилья с центральным водоснабжением оплачивать именно тот объем ресурса, который он потребляет. Как и любой точный прибор, счетчики подлежат своевременному обслуживанию.

Основания

По правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, замена индивидуального прибора учета воды необходима, если истек срок эксплуатации или он неисправен. Вышедшим из строя считается прибор, который не отображает результаты измерений или имеет механические повреждения. Также неисправным считается счетчик, при проведении поверки которого выяснилось, что он работает с превышением допустимой погрешности. Не противоречит правилам и замена прибора по истечении межповерочного интервала.
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12 ноября 2018, 10:46
Росстандарт: новое поколение счетчиков для воды будет само себя поверятьНовое поколение умных счётчиков воды, которые сегодня создают российские метрологи, будет само себя поверять и самостоятельно передавать данные в управляющую компанию, заявил в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

Сроки

Срок эксплуатации современных счетчиков воды составляет 10-12 лет.
"Но не нужно путать это с межповерочным интервалом - сроком, по истечении которого прибор нужно поверить. Для старых моделей счетчиков горячей воды интервал составляет четыре года, холодной воды – шесть лет, современные водомеры горячей и холодной воды (с 2019 года) проверяются один раз в шесть лет. Проводить поверку могут только организации и специалисты, аттестованные государственной метрологической службой и имеющие соответствующую лицензию", - рассказывает Тамара Ликсукова, начальник управления по организации сбытовой деятельности ГК "Росводоканал".
Срок замены сломанного прибора учета составляет 30 дней с момента обнаружения поломки.
"Исполнитель обязан начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию, осуществлять расчет размера платы за соответствующий вид коммунальной услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора. При отсутствии у абонента прибора учета или его неисправности (в том числе при демонтаже в связи с его поверкой, ремонтом или заменой), нарушении сроков представления показаний, объем воды рассчитывается в соответствии с разделом III Правил №776", - отмечает Оксана Васильева, кандидат юридических наук, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
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Куда обращаться, если сломался счетчик на воду?

Несвоевременная замена

Собственник жилья в случае выхода прибора учета из строя обязан как можно скорее известить об этом управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, сообщить текущие показания счетчика и принять меры по ремонту или замене. На основании полученного уведомления поставщик ресурсов или управляющая компания выдадут предписание на демонтаж.
"В случае если неисправный прибор не заменён или не прошел метрологическую проверку в срок - потребление воды рассчитывается по нормативу (по числу проживающих) с применением "повышающего коэффициента". В среднем счет за воду становится вдвое выше", - сообщает Глеб Гилинский, учредитель ассоциации "Управленческие кадры городского хозяйства".

Куда обращаться

Если счетчик не оснащен устройством дистанционной передачи показаний, то установить его можно самостоятельно или обратившись в специализированную организацию.
"Чаще всего замену прибора жильцы доверяют своей управляющей компании или ресурсоснабжающей организации, специалисты которых имеют соответствующий опыт", - говорит Тамара Ликсукова.
По словам Глеба Гилинского, заменить счетчик воды может любая организация (в том числе и ТСН, ТСЖ), частный мастер или эту работу можно провести самостоятельно. Но поверку должна осуществлять только компания, аккредитованная в системе государственного стандарта для хранения данных о средствах измерений ФГИС "Аршин".
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Стоимость

В 2022 году стоимость замены счетчика воды, включая сам прибор, составляет от полутора до трех тысяч рублей. При покупке устройства необходимо:
  • сверить идентичность номеров в паспорте и выбитых на водомере;
  • убедиться в наличии сертификата и штампа с датой заводской поверки;
  • проверить комплектующие;
  • попросить у продавца товарный чек и оформить гарантию.
Лучше всего приобретать счетчик в специализированном магазине, чтобы в случае заводского брака иметь возможность заменить прибор. Также важно помнить, что разрешена установка только тех водомеров, которые занесены в государственный реестр средств измерения.

Кто оплачивает

В приватизированном жилье замена и поверка счетчиков воды производится за счет собственников. В квартирах муниципального и ведомственного фонда установку должен оплачивать бюджет, а поверку и ремонт - наниматели.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Как заменить счетчик воды самостоятельно

Старый счетчик демонтируют после визита представителя ресурсоснабжающей организации или управляющей компании на основании выданного предписания, в котором отражается информация о последних показаниях, номере прибора и пломбы.

Разрешение

Разрешение на замену или поверку узла учёта воды в квартире не требуется.

Документы

“В паспорте изделия указаны результаты первичной поверки, межповерочный интервал и срок эксплуатации. Этот паспорт необходимо предоставить в управляющую компанию, водоканал или иную организацию, с которой заключен договор водоснабжения. Также необходимо подать заявление об опломбировке. Без пломбы показания счетчика приняты не будут”, - рассказывает Венера Шайдуллина, кандидат юридических наук, основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив "Инициатор".

Заявление

По окончании работ в управляющую организацию или ресурсоснабжающую компанию, смотря кто оказывает услуги водоснабжения (можно проверить в ГИС ЖКХ), необходимо написать заявление о выводе старого счетчика и вводе нового, с приложением паспорта.
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В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
  • фамилия, имя, отчество потребителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон;
  • предлагаемая дата и время ввода установленного прибора учета в эксплуатацию;
  • тип и заводской номер счетчика, место его установки;
  • сведения о лице, осуществившем монтаж прибора учета;
  • показания на момент его установки;
  • дата следующей поверки.
К заявке необходимо приложить копию паспорта на устройство.
Прибор должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца со дня, следующего за днем его установки.

Акт

Акт ввода прибора учета в эксплуатацию составляется исполнителем коммунальных услуг в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя.
В документе указываются:
  • дата, время и адрес ввода прибора учета в эксплуатацию;
  • фамилии, имена, отчества, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в процедуре ввода прибора учета в эксплуатацию;
  • тип и заводской номер счетчика, а также место его установки;
  • решение о вводе или об отказе от ввода в эксплуатацию с указанием оснований такого отказа;
  • в случае ввода прибора учета в эксплуатацию - показания на момент завершения процедуры и указание мест установки контрольных одноразовых номерных пломб;
  • дата следующей поверки.
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Акт является основанием для возобновления расчетов за коммунальные услуги исходя из показаний водосчетчика начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода устройства в эксплуатацию.
Причинами отказа ввода в эксплуатацию могут стать:
  • неработоспособность прибора учета;
  • несоответствие счетчика установленным требованиям;
  • ненадлежащее качество установки, в том числе несоответствие установленного устройства комплектации и схеме монтажа, указанным в технической документации на него.

Пошаговая инструкция

Заменить счётчик воды несложно (при условии исправного шарового крана или вентиля для перекрытия воды). Законодательство не запрещает делать это самостоятельно, но перед началом работ необходимо поставить в известность управляющую компанию, так как перекрывать воду на общем стояке можно только с ее разрешения.

Подготовка материалов и инструментов

Для самостоятельной замены водосчетчика нужно подготовить:
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  • разводной ключ (лучше два);
  • прокладки на гайки (резиновые или силиконовые);
  • лента-фум;
  • новый прибор учета.
"Можно сфотографировать старый счётчик и показать продавцу. Он подберет устройство с аналогичными фитингами (как правило, везде идут гайка-гайка, но бывают варианты)", - подсказывает Глеб Гилинский.

Демонтаж старого счетчика

Перед демонтажом следует отключить подачу воды на общем стояке.

Порядок действий

С помощью разводного ключа открутить гайки на старом счетчике, придерживая вторым ключом от проворачивания фильтр грубой очистки. Если резьба заржавела, можно использовать специальную жидкость (например, WD-40). В некоторых случаях прикипевшие соединения отогревают газовой горелкой.
Сняв старый прибор, тщательно очистить резьбу от остатков старой пакли или фум-ленты, прочистить патрубки и сетку фильтра от ржавчины и коррозийного налета. Старые прокладки необходимо заменить на резиновые или силиконовые, паронитовые лучше не использовать, так как они прикипают через два-три года использования и затрудняют последующую замену счетчика.
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Установка нового прибора

Сняв старый прибор, следует приступить к монтажу нового. В общем виде алгоритм установки выглядит так.

Порядок действий

Сначала необходимо определить, где у счетчика вход, а где выход (стрелка на корпусе должна указывать на направление потока воды) и установить прибор в положение, удобное для снятия показаний, нанести на резьбовые соединения новую фум-ленту, рассказывает Глеб Гилинский. Одной рукой зафиксировать счетчик, второй наживить гайки до легкого сопротивления. Разводным ключом сделать один оборот, также придерживая водомер рукой, чтобы не допустить его перекоса и повреждения резьбы.
Открыв подачу воды с расходом через кран, убедиться, что через резьбовые соединения не протекают, а прибор работает (на счетном механизме вращается специальное колесико и меняются цифры).
"Для установки в жилых помещениях оптимальнее всего покупать тахометрические счетчики, которые дешевле и надежнее других видов (электромагнитных, вихревых или ультразвуковых)", - советует Венера Шайдуллина.

Утилизация старого оборудования

Тахометрические водомеры не имеют в своем составе токсичных или радиационных элементов. Можно сдать приборы в пункт приема вторсырья или вынести в контейнер со строительными отходами.
Несколько иная ситуация с электронными счетчиками. Так как в большинстве случаев они содержат хром и ртуть, сдавать их нужно в сертифицированные компании, имеющие допуск к работе с токсичными веществами. Чтобы узнать, к какому классу утилизации относится прибор, надо посмотреть его технический паспорт.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСчетчики учета воды
Счетчики учета воды - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Счетчики учета воды

Пломбировка

После замены счетчика нужно обратиться в управляющую компанию или к поставщику ресурса, чтобы опломбировать прибор и оформить акт ввода в эксплуатацию. Специалисту УК или водоканала нужно будет предъявить технический паспорт на новый счетчик (находится в коробке с водомером) и демонтированное устройство. По действующему законодательству опломбировка счетчика должна быть выполнена в том же месяце, что и установка. Важно отметить, что в данном случае услуга опломбировки бесплатна.
"Приборы учета воды пломбируются организациями, которые осуществляют водоснабжение и с которыми заключены договоры, без взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование производится повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки абонентом или третьим лицом", - говорит Оксана Васильева.

Возможные ошибки при установке

К типичным ошибкам установки водосчетчика относятся:
  • Неправильное расположение на трубопроводе (в инструкции к изделию указывается, можно ли его устанавливать вертикально, горизонтально или под наклоном).
  • Установка рядом с источниками вибрации (например, со стиральной машиной). Необходимо свериться с паспортом счетчика, где указываются допустимые пределы вибрации.
  • Нельзя замуровывать водомер так, что остается видимым только экран (например, в конструкции из гипсокартона), доступ ко всем частям счетчика необходим для поверок и технического обслуживания.
  • В некоторых случаях две квартиры объединяют в одну и устанавливают один прибор учета, это неправильно, так как конструктивно в каждую квартиру отдельные вводы и на каждый из них нужно установить по счетчику.
 
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