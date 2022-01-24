https://ria.ru/20220124/vodoschetchiki-1769313541.html

Замена счетчика на воду: процедура, стоимость, можно ли сделать самому

Замена счетчиков воды: цена, правила, порядок действий и куда обращаться

Замена счетчика на воду: процедура, стоимость, можно ли сделать самому

Замена счетчиков горячей и холодной воды - это демонтаж старых приборов учета и установка новых. Когда необходимо проводить поверку, каков диапазон цен на такие РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:05

2022-01-24T21:05

2022-01-24T22:21

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Замена счетчиков горячей и холодной воды - это демонтаж старых приборов учета и установка новых. Когда необходимо проводить поверку, каков диапазон цен на такие устройства, стоимость сантехнических работ по замене, можно ли выполнить монтаж самостоятельно, — в материале РИА Новости.Замена счетчиков водыВодосчетчики необходимы для получения точной информации о расходе воды для того, чтобы собственнику жилья с центральным водоснабжением оплачивать именно тот объем ресурса, который он потребляет. Как и любой точный прибор, счетчики подлежат своевременному обслуживанию.ОснованияПо правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, замена индивидуального прибора учета воды необходима, если истек срок эксплуатации или он неисправен. Вышедшим из строя считается прибор, который не отображает результаты измерений или имеет механические повреждения. Также неисправным считается счетчик, при проведении поверки которого выяснилось, что он работает с превышением допустимой погрешности. Не противоречит правилам и замена прибора по истечении межповерочного интервала.СрокиСрок эксплуатации современных счетчиков воды составляет 10-12 лет.Срок замены сломанного прибора учета составляет 30 дней с момента обнаружения поломки.Несвоевременная заменаСобственник жилья в случае выхода прибора учета из строя обязан как можно скорее известить об этом управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, сообщить текущие показания счетчика и принять меры по ремонту или замене. На основании полученного уведомления поставщик ресурсов или управляющая компания выдадут предписание на демонтаж.Куда обращатьсяЕсли счетчик не оснащен устройством дистанционной передачи показаний, то установить его можно самостоятельно или обратившись в специализированную организацию.По словам Глеба Гилинского, заменить счетчик воды может любая организация (в том числе и ТСН, ТСЖ), частный мастер или эту работу можно провести самостоятельно. Но поверку должна осуществлять только компания, аккредитованная в системе государственного стандарта для хранения данных о средствах измерений ФГИС "Аршин".СтоимостьВ 2022 году стоимость замены счетчика воды, включая сам прибор, составляет от полутора до трех тысяч рублей. При покупке устройства необходимо:Лучше всего приобретать счетчик в специализированном магазине, чтобы в случае заводского брака иметь возможность заменить прибор. Также важно помнить, что разрешена установка только тех водомеров, которые занесены в государственный реестр средств измерения.Кто оплачиваетВ приватизированном жилье замена и поверка счетчиков воды производится за счет собственников. В квартирах муниципального и ведомственного фонда установку должен оплачивать бюджет, а поверку и ремонт - наниматели.Как заменить счетчик воды самостоятельноСтарый счетчик демонтируют после визита представителя ресурсоснабжающей организации или управляющей компании на основании выданного предписания, в котором отражается информация о последних показаниях, номере прибора и пломбы.РазрешениеРазрешение на замену или поверку узла учёта воды в квартире не требуется.ДокументыЗаявлениеПо окончании работ в управляющую организацию или ресурсоснабжающую компанию, смотря кто оказывает услуги водоснабжения (можно проверить в ГИС ЖКХ), необходимо написать заявление о выводе старого счетчика и вводе нового, с приложением паспорта.В заявлении должны быть указаны следующие сведения:К заявке необходимо приложить копию паспорта на устройство.Прибор должен быть введен в эксплуатацию не позднее месяца со дня, следующего за днем его установки.АктАкт ввода прибора учета в эксплуатацию составляется исполнителем коммунальных услуг в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя.В документе указываются:Акт является основанием для возобновления расчетов за коммунальные услуги исходя из показаний водосчетчика начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода устройства в эксплуатацию.Причинами отказа ввода в эксплуатацию могут стать:Пошаговая инструкцияЗаменить счётчик воды несложно (при условии исправного шарового крана или вентиля для перекрытия воды). Законодательство не запрещает делать это самостоятельно, но перед началом работ необходимо поставить в известность управляющую компанию, так как перекрывать воду на общем стояке можно только с ее разрешения.Подготовка материалов и инструментовДля самостоятельной замены водосчетчика нужно подготовить:Демонтаж старого счетчикаПеред демонтажом следует отключить подачу воды на общем стояке.Порядок действийС помощью разводного ключа открутить гайки на старом счетчике, придерживая вторым ключом от проворачивания фильтр грубой очистки. Если резьба заржавела, можно использовать специальную жидкость (например, WD-40). В некоторых случаях прикипевшие соединения отогревают газовой горелкой.Сняв старый прибор, тщательно очистить резьбу от остатков старой пакли или фум-ленты, прочистить патрубки и сетку фильтра от ржавчины и коррозийного налета. Старые прокладки необходимо заменить на резиновые или силиконовые, паронитовые лучше не использовать, так как они прикипают через два-три года использования и затрудняют последующую замену счетчика.Установка нового прибораСняв старый прибор, следует приступить к монтажу нового. В общем виде алгоритм установки выглядит так.Порядок действийСначала необходимо определить, где у счетчика вход, а где выход (стрелка на корпусе должна указывать на направление потока воды) и установить прибор в положение, удобное для снятия показаний, нанести на резьбовые соединения новую фум-ленту, рассказывает Глеб Гилинский. Одной рукой зафиксировать счетчик, второй наживить гайки до легкого сопротивления. Разводным ключом сделать один оборот, также придерживая водомер рукой, чтобы не допустить его перекоса и повреждения резьбы.Открыв подачу воды с расходом через кран, убедиться, что через резьбовые соединения не протекают, а прибор работает (на счетном механизме вращается специальное колесико и меняются цифры).Утилизация старого оборудованияТахометрические водомеры не имеют в своем составе токсичных или радиационных элементов. Можно сдать приборы в пункт приема вторсырья или вынести в контейнер со строительными отходами.Несколько иная ситуация с электронными счетчиками. Так как в большинстве случаев они содержат хром и ртуть, сдавать их нужно в сертифицированные компании, имеющие допуск к работе с токсичными веществами. Чтобы узнать, к какому классу утилизации относится прибор, надо посмотреть его технический паспорт.ПломбировкаПосле замены счетчика нужно обратиться в управляющую компанию или к поставщику ресурса, чтобы опломбировать прибор и оформить акт ввода в эксплуатацию. Специалисту УК или водоканала нужно будет предъявить технический паспорт на новый счетчик (находится в коробке с водомером) и демонтированное устройство. По действующему законодательству опломбировка счетчика должна быть выполнена в том же месяце, что и установка. Важно отметить, что в данном случае услуга опломбировки бесплатна.Возможные ошибки при установкеК типичным ошибкам установки водосчетчика относятся:

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https://realty.ria.ru/20220106/privychki-1765863191.html

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общество, росводоканал, тсж, счетчики, россия