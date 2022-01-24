https://ria.ru/20220124/valyuta-1769178642.html

Какие валюты лучше хранить "под матрасом"

Эксперт рассказал, какие валюты лучше хранить "под матрасом" - РИА Новости, 24.01.2022

Какие валюты лучше хранить "под матрасом"

Если принято решение откладывать средства, то деньги страны проживания должны находиться в доме хотя бы в небольшом количестве, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T01:17

2022-01-24T01:17

2022-01-24T01:17

экономика

рубль

евро

доллары

николай переславский

cms institute

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Если принято решение откладывать средства, то деньги страны проживания должны находиться в доме хотя бы в небольшом количестве, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Если исходить из понятия “финансовой подушки”, то резерв должен составлять полугодовой доход домохозяйства или сумму расходов за полгода. После создания резерва можно задуматься об инвестировании или сбережении оставшихся денег, сказал он.Хранить средства дома проще всего в евро, долларах или рублях, при этом рекомендуется разбивать сумму и держать ее части в разной валюте. Такое соотношение позволит уберечься от девальвации валюты и частично нивелирует инфляцию. Плюс хранения денег дома в том, что они в наличном доступе, так что ими можно воспользоваться в любой момент, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220119/valyuta-1768471638.html

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экономика, рубль, евро, доллары, николай переславский, cms institute