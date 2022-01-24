https://ria.ru/20220124/vaktsina-1769203464.html

Ленинградская область получила первую партию вакцины "Спутник М"

Ленинградская область получила первую партию вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 24.01.2022

Ленинградская область получила первую партию вакцины "Спутник М"

Первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М" в объеме 720 комплектов доз поступила в Ленинградскую область, сообщает областное правительство. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:12

2022-01-24T10:12

2022-01-24T10:12

распространение коронавируса

общество

вакцинация

ленинградская область

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М" в объеме 720 комплектов доз поступила в Ленинградскую область, сообщает областное правительство."На склад "Ленфарм" поступила первая партия вакцины для подростков "Спутник М". Пока партия небольшая - всего 720 комплектов. В ближайшее время будет определено, в какие учреждения направят препарат", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего региону необходимо порядка 35 тысяч комплектов вакцины, чтобы провести профилактику от коронавируса у подростков с 12 до 17 лет.Ранее сообщалось, что Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.

https://ria.ru/20220124/omikron-1769181828.html

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общество, вакцинация, ленинградская область, коронавирус covid-19