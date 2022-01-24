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https://ria.ru/20220124/vaktsina-1769203464.html
Ленинградская область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Ленинградская область получила первую партию вакцины "Спутник М" - РИА Новости, 24.01.2022
Ленинградская область получила первую партию вакцины "Спутник М"
Первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М" в объеме 720 комплектов доз поступила в Ленинградскую область, сообщает областное правительство. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:12
2022-01-24T10:12
распространение коронавируса
общество
вакцинация
ленинградская область
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М" в объеме 720 комплектов доз поступила в Ленинградскую область, сообщает областное правительство."На склад "Ленфарм" поступила первая партия вакцины для подростков "Спутник М". Пока партия небольшая - всего 720 комплектов. В ближайшее время будет определено, в какие учреждения направят препарат", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего региону необходимо порядка 35 тысяч комплектов вакцины, чтобы провести профилактику от коронавируса у подростков с 12 до 17 лет.Ранее сообщалось, что Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
https://ria.ru/20220124/omikron-1769181828.html
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общество, вакцинация, ленинградская область, коронавирус covid-19
10:12 24.01.2022
 
Ленинградская область получила первую партию вакцины "Спутник М"

Ленинградская область получила первую партию вакцины для подростков "Спутник М"

© Фото : Софья Данилкина Медсестра показывает упаковку вакцины для детей "Спутник М"
Медсестра показывает упаковку вакцины для детей Спутник М - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : Софья Данилкина
Медсестра показывает упаковку вакцины для детей "Спутник М". Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Первая партия вакцины от COVID-19 для подростков "Спутник М" в объеме 720 комплектов доз поступила в Ленинградскую область, сообщает областное правительство.
"На склад "Ленфарм" поступила первая партия вакцины для подростков "Спутник М". Пока партия небольшая - всего 720 комплектов. В ближайшее время будет определено, в какие учреждения направят препарат", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего региону необходимо порядка 35 тысяч комплектов вакцины, чтобы провести профилактику от коронавируса у подростков с 12 до 17 лет.
Ранее сообщалось, что Минздрав России 24 ноября зарегистрировал первую отечественную вакцину для подростков 12-17 лет "Гам-КОВИД-Вак М" ("Спутник М"). Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил ранее РИА Новости, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
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Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияЛенинградская областьКоронавирус COVID-19
 
 
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