https://ria.ru/20220124/ukraina-1769259519.html

В Кремле назвали публикации о "просьбе" Китая по Украине фейками

В Кремле назвали публикации о "просьбе" Китая по Украине фейками - РИА Новости, 24.01.2022

В Кремле назвали публикации о "просьбе" Китая по Украине фейками

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками публикации о "просьбе" КНР не развязывать войну в Донбассе во время Олимпиады в Пекине и "планах"... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:40

2022-01-24T14:40

2022-01-24T15:03

украина

китай

в мире

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760174827_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_66e9f37e78720bee485e43bd15536100.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками публикации о "просьбе" КНР не развязывать войну в Донбассе во время Олимпиады в Пекине и "планах" Москвы поставить пророссийского лидера на Украине.Во время общения с журналистами Песков сообщил, что Кремль не будет комментировать заявление британского МИД о том, что российское правительство ищет возможности способствовать приходу к власти на Украине лояльного Москве лидера. "Нет, не будет (комментария - ред.). Это к той самой истерике, украшенной фейками”, - сказал он.Песков также назвал фейком публикацию о "просьбе" КНР не развязывать войну в Донбассе во время Игр в Пекине. "Это туда же - в фейковую истеричную корзину. Наши китайские товарищи уже на это отреагировали тоже", - сказал Песков на вопрос, имел ли такой разговор место.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на дипломата в КНР, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" российского лидера Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что это "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ.В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь говорил, что публикации СМИ о якобы "просьбе" Си Цзиньпина к Путину по Украине является абсолютной ложью, это не только провокация, но и подрыв Олимпиады.

https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html

https://ria.ru/20220124/kitay-1769207725.html

украина

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, китай, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия