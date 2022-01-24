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В Кремле назвали публикации о "просьбе" Китая по Украине фейками
В Кремле назвали публикации о "просьбе" Китая по Украине фейками - РИА Новости, 24.01.2022
В Кремле назвали публикации о "просьбе" Китая по Украине фейками
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками публикации о "просьбе" КНР не развязывать войну в Донбассе во время Олимпиады в Пекине и "планах"... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:40
2022-01-24T15:03
украина
китай
в мире
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками публикации о "просьбе" КНР не развязывать войну в Донбассе во время Олимпиады в Пекине и "планах" Москвы поставить пророссийского лидера на Украине.Во время общения с журналистами Песков сообщил, что Кремль не будет комментировать заявление британского МИД о том, что российское правительство ищет возможности способствовать приходу к власти на Украине лояльного Москве лидера. "Нет, не будет (комментария - ред.). Это к той самой истерике, украшенной фейками”, - сказал он.Песков также назвал фейком публикацию о "просьбе" КНР не развязывать войну в Донбассе во время Игр в Пекине. "Это туда же - в фейковую истеричную корзину. Наши китайские товарищи уже на это отреагировали тоже", - сказал Песков на вопрос, имел ли такой разговор место.Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на дипломата в КНР, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" российского лидера Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что это "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ.В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь говорил, что публикации СМИ о якобы "просьбе" Си Цзиньпина к Путину по Украине является абсолютной ложью, это не только провокация, но и подрыв Олимпиады.
https://ria.ru/20220124/zagovor-1769189621.html
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украина, китай, в мире, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, россия
14:40 24.01.2022 (обновлено: 15:03 24.01.2022)
 
В Кремле назвали публикации о "просьбе" Китая по Украине фейками

Пресс-секретарь Путина Песков назвал публикации о "просьбе" Китая по Украине фейками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела города Ясиноватая в ДНР
Последствия обстрела города Ясиноватая в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейками публикации о "просьбе" КНР не развязывать войну в Донбассе во время Олимпиады в Пекине и "планах" Москвы поставить пророссийского лидера на Украине.
Во время общения с журналистами Песков сообщил, что Кремль не будет комментировать заявление британского МИД о том, что российское правительство ищет возможности способствовать приходу к власти на Украине лояльного Москве лидера. "Нет, не будет (комментария - ред.). Это к той самой истерике, украшенной фейками”, - сказал он.
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
08:00
Лондон сел в лужу с эпическим фейком о "российском заговоре" на Украине
Песков также назвал фейком публикацию о "просьбе" КНР не развязывать войну в Донбассе во время Игр в Пекине. "Это туда же - в фейковую истеричную корзину. Наши китайские товарищи уже на это отреагировали тоже", - сказал Песков на вопрос, имел ли такой разговор место.
Ранее агентство Блумберг сообщило со ссылкой на дипломата в КНР, что якобы председатель Китая Си Цзиньпин "попросил" российского лидера Владимира Путина "не нападать на Украину" во время Олимпиады. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что это "уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб" с помощью этого СМИ.
В понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь говорил, что публикации СМИ о якобы "просьбе" Си Цзиньпина к Путину по Украине является абсолютной ложью, это не только провокация, но и подрыв Олимпиады.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
10:34
МИД Китая назвал сообщения о "просьбе" Си Цзиньпина к Путину ложью
 
УкраинаКитайВ миреДмитрий ПесковСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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