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https://ria.ru/20220124/ukraina-1769257715.html
Раскрыта подлая цель НАТО на Украине
Пушков раскрыл цель Запада на Украине - РИА Новости, 24.01.2022
Раскрыта подлая цель НАТО на Украине
Цель НАТО на Украине — накачать страну оружием, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:31
2022-01-24T18:21
киев
чехия
дмитрий песков
алексей пушков
нато
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Цель НАТО на Украине — накачать страну оружием, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем телеграм-канале."В США и НАТО рассматривают ситуацию вокруг Украины не как возможность добиться стабильности в Европе и укрепить ее безопасность, а как повод для накачивания Украины оружием, военными инструкторами и спецназовцами", — отметил он.Пушков уточнил, что Вашингтон только что направил Киеву "80 тонн вооружений; Чехия — артиллерийские снаряды; прибалты — противотанковые системы "Джавелин" и "Стингер", британцы — также противотанковое оружие"."И обещают поставить еще. Наращивается военное присутствие альянса в Черном море и в Болгарии, куда Испания направляет военные самолеты", — указал сенатор.По его словам, заявления и требования западных государств в адрес России сильно расходятся с их собственными действиями.Накануне Киев получил уже вторую партию военной помощи от США в 2022 году. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin. Сегодня глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что комплексы Javelin появились на вооружении ВСУ в Донбассе. В Госдепе, в свою очередь, заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям.Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки вооружений и прибытие западных военных инструкторов могут подтолкнуть Киев к "военным авантюрам", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Сами США и НАТО нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность. Сегодня блок выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".
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киев, чехия, дмитрий песков, алексей пушков, нато, россия
14:31 24.01.2022 (обновлено: 18:21 24.01.2022)
 
Пушков раскрыл цель Запада на Украине

Сенатор Пушков: цель НАТО на Украине — накачать ее оружием

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Цель НАТО на Украине — накачать страну оружием, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
США и НАТО рассматривают ситуацию вокруг Украины не как возможность добиться стабильности в Европе и укрепить ее безопасность, а как повод для накачивания Украины оружием, военными инструкторами и спецназовцами", — отметил он.
Пушков уточнил, что Вашингтон только что направил Киеву "80 тонн вооружений; Чехия — артиллерийские снаряды; прибалты — противотанковые системы "Джавелин" и "Стингер", британцы — также противотанковое оружие".
"И обещают поставить еще. Наращивается военное присутствие альянса в Черном море и в Болгарии, куда Испания направляет военные самолеты", — указал сенатор.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
14:08Сказано в эфире
В США и ЕС по-разному смотрят на эвакуацию дипломатов из Украины. Почему?
По его словам, заявления и требования западных государств в адрес России сильно расходятся с их собственными действиями.
"Требуя от России деэскалации вокруг Украины, страны НАТО приступили к самой крупной эскалации военной подготовки Украины за всю историю", — резюмировал сенатор.
Накануне Киев получил уже вторую партию военной помощи от США в 2022 году. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin. Сегодня глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что комплексы Javelin появились на вооружении ВСУ в Донбассе. В Госдепе, в свою очередь, заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям.
Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки вооружений и прибытие западных военных инструкторов могут подтолкнуть Киев к "военным авантюрам", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Сами США и НАТО нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность. Сегодня блок выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
 
КиевЧехияДмитрий ПесковАлексей ПушковНАТОРоссия
 
 
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