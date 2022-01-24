https://ria.ru/20220124/ukraina-1769257715.html

Раскрыта подлая цель НАТО на Украине

Пушков раскрыл цель Запада на Украине - РИА Новости, 24.01.2022

Раскрыта подлая цель НАТО на Украине

Цель НАТО на Украине — накачать страну оружием, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем телеграм-канале. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:31

2022-01-24T14:31

2022-01-24T18:21

киев

чехия

дмитрий песков

алексей пушков

нато

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Цель НАТО на Украине — накачать страну оружием, считает сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в своем телеграм-канале."В США и НАТО рассматривают ситуацию вокруг Украины не как возможность добиться стабильности в Европе и укрепить ее безопасность, а как повод для накачивания Украины оружием, военными инструкторами и спецназовцами", — отметил он.Пушков уточнил, что Вашингтон только что направил Киеву "80 тонн вооружений; Чехия — артиллерийские снаряды; прибалты — противотанковые системы "Джавелин" и "Стингер", британцы — также противотанковое оружие"."И обещают поставить еще. Наращивается военное присутствие альянса в Черном море и в Болгарии, куда Испания направляет военные самолеты", — указал сенатор.По его словам, заявления и требования западных государств в адрес России сильно расходятся с их собственными действиями.Накануне Киев получил уже вторую партию военной помощи от США в 2022 году. По сообщению издания "НВ", речь идет о ручных одноразовых гранатометах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D, а также партии ПТРК Javelin. Сегодня глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил, что комплексы Javelin появились на вооружении ВСУ в Донбассе. В Госдепе, в свою очередь, заявили о готовности увеличить военную помощь украинским властям.Как ранее указывал глава МИД России Сергей Лавров, поставки вооружений и прибытие западных военных инструкторов могут подтолкнуть Киев к "военным авантюрам", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Сами США и НАТО нагнетают обстановку в регионе, увеличивая там военную активность. Сегодня блок выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил усиление присутствия в Восточной Европе вопреки требованиям Москвы и диалогу по гарантиям безопасности. В частности, Дания посылает в Литву четыре истребителя F-16, Испания отправляет в Болгарию корабли. США, в свою очередь, также "изучают возможность расширения военного присутствия на восточном фланге".

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/ukraina-1769253141.html

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киев, чехия, дмитрий песков, алексей пушков, нато, россия