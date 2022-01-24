https://ria.ru/20220124/tubes-1768750012.html

Ученые раскрыли тайну металлических трубок возрастом более пяти тысяч лет

Ученые раскрыли тайну металлических трубок возрастом более пяти тысяч лет - РИА Новости, 24.01.2022

Ученые раскрыли тайну металлических трубок возрастом более пяти тысяч лет

Группа российских ученых выяснила, для чего использовались металлические трубки возрастом более пяти тысяч лет, которые обнаружили в 1897 году на Северном... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:34

2022-01-24T03:34

2022-01-24T03:34

культура

археология

новости культуры

санкт-петербург

северный кавказ

государственный эрмитаж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764055_38:0:1556:854_1920x0_80_0_0_4eb1963d31e303921ff509b22fa0c636.png

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Группа российских ученых выяснила, для чего использовались металлические трубки возрастом более пяти тысяч лет, которые обнаружили в 1897 году на Северном Кавказе в Майкопском кургане, сообщает The Guardian со ссылкой на статью в научном журнале Antiquity.Эксперты утверждают, что восемь тонкостенных золотых и серебряных трубок длиной более метра, найденных в могиле знатного человека, могут быть самыми древними из сохранившихся соломинок для питья в мире. Артефакты, которые сейчас хранятся в Эрмитаже (Санкт-Петербург), датируются четвертым тысячелетием до нашей эры. Четыре трубки украшены фигурками быков. Ранее специалисты предполагали, что трубки могли использоваться, как держатель балдахина для похоронной процессии, или выполнять функцию скипетра. Однако теперь они выяснили, что с их помощью, скорее всего, пили пиво из большого кувшина. Авторы научной работы ссылаются на печати из Ирана и Ирака, датируемые пятым-четвертым тысячелетием до нашей эры. На них изображены люди, использующие соломинку для питья. А в третьем тысячелетии до нашей эры в месопотамском искусстве были популярны сюжеты на тему пиршества. Художники часто изображали "сцены банкетов, где группы людей тоже пили через длинные трубки".В статье эксперты утверждают, что на кончике одной из соломинок обнаружили следы ячменя. Однако это не доказывает на сто процентов, что напитком было пиво. Они также отмечают, что праздник был важен в погребальном обряде, а человек, с которым похоронили трубки, имел высокий социальный статус.

https://ria.ru/20220112/archaeology-1767358508.html

санкт-петербург

северный кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

археология, новости культуры, санкт-петербург, северный кавказ, государственный эрмитаж