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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220124/tubes-1768750012.html
Ученые раскрыли тайну металлических трубок возрастом более пяти тысяч лет
Ученые раскрыли тайну металлических трубок возрастом более пяти тысяч лет - РИА Новости, 24.01.2022
Ученые раскрыли тайну металлических трубок возрастом более пяти тысяч лет
Группа российских ученых выяснила, для чего использовались металлические трубки возрастом более пяти тысяч лет, которые обнаружили в 1897 году на Северном... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:34
2022-01-24T03:34
культура
археология
новости культуры
санкт-петербург
северный кавказ
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Группа российских ученых выяснила, для чего использовались металлические трубки возрастом более пяти тысяч лет, которые обнаружили в 1897 году на Северном Кавказе в Майкопском кургане, сообщает The Guardian со ссылкой на статью в научном журнале Antiquity.Эксперты утверждают, что восемь тонкостенных золотых и серебряных трубок длиной более метра, найденных в могиле знатного человека, могут быть самыми древними из сохранившихся соломинок для питья в мире. Артефакты, которые сейчас хранятся в Эрмитаже (Санкт-Петербург), датируются четвертым тысячелетием до нашей эры. Четыре трубки украшены фигурками быков. Ранее специалисты предполагали, что трубки могли использоваться, как держатель балдахина для похоронной процессии, или выполнять функцию скипетра. Однако теперь они выяснили, что с их помощью, скорее всего, пили пиво из большого кувшина. Авторы научной работы ссылаются на печати из Ирана и Ирака, датируемые пятым-четвертым тысячелетием до нашей эры. На них изображены люди, использующие соломинку для питья. А в третьем тысячелетии до нашей эры в месопотамском искусстве были популярны сюжеты на тему пиршества. Художники часто изображали "сцены банкетов, где группы людей тоже пили через длинные трубки".В статье эксперты утверждают, что на кончике одной из соломинок обнаружили следы ячменя. Однако это не доказывает на сто процентов, что напитком было пиво. Они также отмечают, что праздник был важен в погребальном обряде, а человек, с которым похоронили трубки, имел высокий социальный статус.
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археология, новости культуры, санкт-петербург, северный кавказ, государственный эрмитаж
03:34 24.01.2022
 
Ученые раскрыли тайну металлических трубок возрастом более пяти тысяч лет

Российские ученые раскрыли тайну металлических трубок возрастом более пяти тысяч лет

© Antiquity/Виктор ТрифоновТрубки, найденные во время раскопок Майкопского кургана в Адыгее
Трубки, найденные во время раскопок Майкопского кургана в Адыгее
© Antiquity/Виктор Трифонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Группа российских ученых выяснила, для чего использовались металлические трубки возрастом более пяти тысяч лет, которые обнаружили в 1897 году на Северном Кавказе в Майкопском кургане, сообщает The Guardian со ссылкой на статью в научном журнале Antiquity.
Эксперты утверждают, что восемь тонкостенных золотых и серебряных трубок длиной более метра, найденных в могиле знатного человека, могут быть самыми древними из сохранившихся соломинок для питья в мире.
Артефакты, которые сейчас хранятся в Эрмитаже (Санкт-Петербург), датируются четвертым тысячелетием до нашей эры. Четыре трубки украшены фигурками быков.
Ранее специалисты предполагали, что трубки могли использоваться, как держатель балдахина для похоронной процессии, или выполнять функцию скипетра. Однако теперь они выяснили, что с их помощью, скорее всего, пили пиво из большого кувшина.

Авторы научной работы ссылаются на печати из Ирана и Ирака, датируемые пятым-четвертым тысячелетием до нашей эры. На них изображены люди, использующие соломинку для питья. А в третьем тысячелетии до нашей эры в месопотамском искусстве были популярны сюжеты на тему пиршества. Художники часто изображали "сцены банкетов, где группы людей тоже пили через длинные трубки".

"Таким образом, набор из восьми трубок, обнаруженных в майкопском кургане, может представлять собой атрибуты для пиршества и предназначались для компании из восьми человек. Они сидели и пили пиво из большого кувшина, найденного в гробнице", — пишут авторы.

В статье эксперты утверждают, что на кончике одной из соломинок обнаружили следы ячменя. Однако это не доказывает на сто процентов, что напитком было пиво. Они также отмечают, что праздник был важен в погребальном обряде, а человек, с которым похоронили трубки, имел высокий социальный статус.
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