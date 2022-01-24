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Наука
https://ria.ru/20220124/trevozhnost-1768806933.html
Ученые обнаружили связь между тревожностью и смертельными болезнями
Ученые обнаружили связь между тревожностью и смертельными болезнями - РИА Новости, 24.01.2022
Ученые обнаружили связь между тревожностью и смертельными болезнями
Американские ученые-медики пришли к выводу, что у мужчин, которые больше беспокоятся, раньше развиваются болезни сердца и диабет. Результаты исследования... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:00
2022-01-24T17:13
наука
сша
бостонский университет
здоровье
психология
американская кардиологическая ассоциация
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Американские ученые-медики пришли к выводу, что у мужчин, которые больше беспокоятся, раньше развиваются болезни сердца и диабет. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Journal of the American Heart Association.Чтобы отследить взаимосвязь между тревогой и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа, авторы проанализировали данные об участниках лонгитюдного исследования процессов старения у мужчин Normative Aging Study, начатого в 1961-м амбулаторной клиникой ветеранов США в Бостоне.В анализ включили 1561 мужчину, средний возраст которых в 1975 году составлял 53 года. На момент внесения в базу исследования они не имели сердечно-сосудистых заболеваний или рака и все прошли тестирование на уровень невротизма.Невротизм — это черта личности, характеризующаяся тенденцией интерпретировать ситуации как угрожающие, стрессовые или подавляющие. Люди с высоким уровнем невротизма склонны чаще испытывать негативные эмоции, такие как страх, тревога, печаль и гнев."Наши результаты показывают, что более высокий уровень беспокойства среди мужчин связан с биологическими процессами, которые могут привести к сердечным заболеваниям и метаболическим нарушениям. И эта связь могла возникнуть намного раньше, чем принято считать, — потенциально еще в детстве или юности", — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова ведущего автора исследования Левина Ли (Lewina Lee), доцента кафедры психиатрии Медицинской школы Бостонского университета и клинического психолога в Национальном центре посттравматического стрессового расстройства Департамента по делам ветеранов США."Беспокойство связано с нашими попытками решить проблему, исход которой неясен — он может быть положительным или отрицательным. Беспокойство может быть адаптивным, например, когда оно приводит нас к конструктивным решениям, или нездоровым, особенно когда оно становится неконтролируемым и мешает нашей повседневной деятельности", — объясняет ученый.Участники исследования проходили медицинский осмотр и сдавали анализы крови каждые три-пять лет. Среди параметров оценки состояния здоровья авторы выбрали семь кардиометаболических факторов риска: верхнее и нижнее число артериального давления, общий холестерин, триглицериды, индекс массы тела, уровень сахара в крови натощак, скорость оседания эритроцитов и маркер воспаления.Каждому участнику присвоили баллы — по одному за каждый из семи факторов риска. Если у человека было шесть или более маркеров высокого риска, ученые считали, что у него уже развилось кардиометаболическое заболевание.Исследователи обнаружили, что в период жизни от 33 до 65 лет среднее количество кардиометаболических факторов высокого риска увеличивается примерно на один за десятилетие и к 65 годам достигает в среднем 3,8. Однако во всех возрастных группах у участников с более высоким уровнем невротизма этот балл был больше. С учетом поправок на демографические характеристики, такие как доход и образование, и семейный анамнез сердечных заболеваний, по оценкам ученых риск развития у них кардиометаболических заболеваний на 13 процентов выше, чем у людей с низкой тревожностью.
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сша, бостонский университет, здоровье, психология, американская кардиологическая ассоциация
13:00 24.01.2022 (обновлено: 17:13 24.01.2022)
 
Ученые обнаружили связь между тревожностью и смертельными болезнями

Постоянное беспокойство приводит к болезням сердца и диабету, выяснили ученые

© www.distanochiro.comТревожность
Тревожность
© www.distanochiro.com
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Американские ученые-медики пришли к выводу, что у мужчин, которые больше беспокоятся, раньше развиваются болезни сердца и диабет. Результаты исследования опубликованы в журнале Американской кардиологической ассоциации Journal of the American Heart Association.
Чтобы отследить взаимосвязь между тревогой и факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета второго типа, авторы проанализировали данные об участниках лонгитюдного исследования процессов старения у мужчин Normative Aging Study, начатого в 1961-м амбулаторной клиникой ветеранов США в Бостоне.
В анализ включили 1561 мужчину, средний возраст которых в 1975 году составлял 53 года. На момент внесения в базу исследования они не имели сердечно-сосудистых заболеваний или рака и все прошли тестирование на уровень невротизма.
Невротизм — это черта личности, характеризующаяся тенденцией интерпретировать ситуации как угрожающие, стрессовые или подавляющие. Люди с высоким уровнем невротизма склонны чаще испытывать негативные эмоции, такие как страх, тревога, печаль и гнев.
"Наши результаты показывают, что более высокий уровень беспокойства среди мужчин связан с биологическими процессами, которые могут привести к сердечным заболеваниям и метаболическим нарушениям. И эта связь могла возникнуть намного раньше, чем принято считать, — потенциально еще в детстве или юности", — приводятся в пресс-релизе Американской кардиологической ассоциации слова ведущего автора исследования Левина Ли (Lewina Lee), доцента кафедры психиатрии Медицинской школы Бостонского университета и клинического психолога в Национальном центре посттравматического стрессового расстройства Департамента по делам ветеранов США.
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"Беспокойство связано с нашими попытками решить проблему, исход которой неясен — он может быть положительным или отрицательным. Беспокойство может быть адаптивным, например, когда оно приводит нас к конструктивным решениям, или нездоровым, особенно когда оно становится неконтролируемым и мешает нашей повседневной деятельности", — объясняет ученый.
Участники исследования проходили медицинский осмотр и сдавали анализы крови каждые три-пять лет. Среди параметров оценки состояния здоровья авторы выбрали семь кардиометаболических факторов риска: верхнее и нижнее число артериального давления, общий холестерин, триглицериды, индекс массы тела, уровень сахара в крови натощак, скорость оседания эритроцитов и маркер воспаления.
Каждому участнику присвоили баллы — по одному за каждый из семи факторов риска. Если у человека было шесть или более маркеров высокого риска, ученые считали, что у него уже развилось кардиометаболическое заболевание.
Исследователи обнаружили, что в период жизни от 33 до 65 лет среднее количество кардиометаболических факторов высокого риска увеличивается примерно на один за десятилетие и к 65 годам достигает в среднем 3,8. Однако во всех возрастных группах у участников с более высоким уровнем невротизма этот балл был больше. С учетом поправок на демографические характеристики, такие как доход и образование, и семейный анамнез сердечных заболеваний, по оценкам ученых риск развития у них кардиометаболических заболеваний на 13 процентов выше, чем у людей с низкой тревожностью.
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НаукаСШАБостонский университетЗдоровьеПсихологияАмериканская кардиологическая ассоциация
 
 
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