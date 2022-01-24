https://ria.ru/20220124/stambul-1769261217.html
Аэропорт Стамбула закрыт для самолетов из-за погоды
Аэропорт Стамбула закрыт для самолетов из-за погоды - РИА Новости, 24.01.2022
Аэропорт Стамбула закрыт для самолетов из-за погоды
Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщил в понедельник местный телеканал A Haber. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:38
2022-01-24T15:38
2022-01-24T15:38
туризм
стамбул
турция
новости - туризм
босфор
самолеты
авиакомпании
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737627546_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bad3142bea4cde5bfc797fa7dcc98018.jpg
АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщил в понедельник местный телеканал A Haber.Непогода привела к многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.Ранее власти Стамбула временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада.
https://ria.ru/20220117/stambul-1767797165.html
стамбул
турция
босфор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737627546_219:45:2773:1960_1920x0_80_0_0_d5afb75652c9d5760a73e2f4c2fadf05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, турция, новости - туризм, босфор, самолеты, авиакомпании, туристы, туризм, аэропорты
Аэропорт Стамбула закрыт для самолетов из-за погоды
Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за погоды