https://ria.ru/20220124/stambul-1769261217.html

Аэропорт Стамбула закрыт для самолетов из-за погоды

Аэропорт Стамбула закрыт для самолетов из-за погоды - РИА Новости, 24.01.2022

Аэропорт Стамбула закрыт для самолетов из-за погоды

Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщил в понедельник местный телеканал A Haber. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:38

2022-01-24T15:38

2022-01-24T15:38

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АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Все авиарейсы в аэропорту Стамбула приостановлены из-за ухудшения погодных условий, сообщил в понедельник местный телеканал A Haber.Непогода привела к многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю.Ранее власти Стамбула временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада.

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