https://ria.ru/20220123/bosfor-1769123295.html

Движение в проливе Босфор закрыли из-за плохой видимости

Движение в проливе Босфор закрыли из-за плохой видимости - РИА Новости, 23.01.2022

Движение в проливе Босфор закрыли из-за плохой видимости

Босфорский (Стамбульский) пролив закрыт для движения в обоих направлениях из-за плохой видимости, говорится в сообщении канцелярии губернатора Стамбула. РИА Новости, 23.01.2022

2022-01-23T12:18

2022-01-23T12:18

2022-01-23T12:26

в мире

босфор

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АНКАРА, 23 янв – РИА Новости. Босфорский (Стамбульский) пролив закрыт для движения в обоих направлениях из-за плохой видимости, говорится в сообщении канцелярии губернатора Стамбула."Движение по Босфору было приостановлено в обоих направлениях из-за того, что видимость упала ниже полумили в районе Северный Чакар города Умурьери", - говорится в сообщении канцелярии в Twitter.Босфор – пролив между Европой и Малой Азией, соединяет Черное море с Мраморным. В паре с Дарданеллами соединяет Черное море с Эгейским, которое является частью Средиземного. Босфор является частью внутриевразийской границы и самым узким межконтинентальным проливом в мире.На обеих сторонах пролива расположен турецкий город Стамбул. Длина пролива составляет около 30 километров. Максимальная ширина пролива - 3700 метров на севере, минимальная ширина – 700 метров. Глубина фарватера составляет от 33 до 80 метров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210925/bosfor-1751770544.html

босфор

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в мире, босфор