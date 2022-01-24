https://ria.ru/20220124/sputnik-1769204534.html

В Псковской области появился "Спутник Лайт"

В Псковской области появился "Спутник Лайт" - РИА Новости, 24.01.2022

В Псковской области появился "Спутник Лайт"

Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая закончилась в Псковской области, вновь появилась в региональных пунктах вакцинации, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:20

2022-01-24T10:20

2022-01-24T10:20

распространение коронавируса

общество

псковская область

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михаил ведерников

россия

коронавирус covid-19

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая закончилась в Псковской области, вновь появилась в региональных пунктах вакцинации, сообщил губернатор Михаил Ведерников.В субботу он рассказывал, что этот препарат в Псковской области полностью закончился. Минздрав РФ сообщил, что организовал срочную доставку дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область, доступность вакцины будет восстановлена в регионе в понедельник."Спутник Лайт" уже на местах в прививочных пунктах всех районов", - написал Ведерников в своем Instagram-аккаунте.Глава Псковской области также отметил, что в понедельник в регион прибывает первая партия вакцины "Спутник М" для детей 12-17 лет. В среду 960 доз этого препарата будут доступны для всех желающих в детских поликлиниках.Ранее Ведерников сообщал, что отсутствие вакцины "Спутник Лайт" связано, в частности, с тем, что в конце 2021 года около 45 тысяч доз доставленных в Псковскую область вакцин от коронавируса пришли в негодность из-за сломавшейся морозильной установки. Эта морозилка, где хранились препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт", по предварительным данным, вышла из строя из-за заводского брака оборудования.По словам Ведерникова, назначенная в связи с инцидентом служебная проверка "уже подходит к завершению".

https://ria.ru/20220120/vaktsina-1768730193.html

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