Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/sputnik-1769204534.html
В Псковской области появился "Спутник Лайт"
В Псковской области появился "Спутник Лайт" - РИА Новости, 24.01.2022
В Псковской области появился "Спутник Лайт"
Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая закончилась в Псковской области, вновь появилась в региональных пунктах вакцинации, сообщил губернатор Михаил... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:20
2022-01-24T10:20
распространение коронавируса
общество
псковская область
здоровье - общество
коронавирусы
михаил ведерников
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502622_0:50:3039:1759_1920x0_80_0_0_ee15b4cfcb7b3a48cbbbf862c36f9798.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая закончилась в Псковской области, вновь появилась в региональных пунктах вакцинации, сообщил губернатор Михаил Ведерников.В субботу он рассказывал, что этот препарат в Псковской области полностью закончился. Минздрав РФ сообщил, что организовал срочную доставку дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область, доступность вакцины будет восстановлена в регионе в понедельник."Спутник Лайт" уже на местах в прививочных пунктах всех районов", - написал Ведерников в своем Instagram-аккаунте.Глава Псковской области также отметил, что в понедельник в регион прибывает первая партия вакцины "Спутник М" для детей 12-17 лет. В среду 960 доз этого препарата будут доступны для всех желающих в детских поликлиниках.Ранее Ведерников сообщал, что отсутствие вакцины "Спутник Лайт" связано, в частности, с тем, что в конце 2021 года около 45 тысяч доз доставленных в Псковскую область вакцин от коронавируса пришли в негодность из-за сломавшейся морозильной установки. Эта морозилка, где хранились препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт", по предварительным данным, вышла из строя из-за заводского брака оборудования.По словам Ведерникова, назначенная в связи с инцидентом служебная проверка "уже подходит к завершению".
https://ria.ru/20220120/vaktsina-1768730193.html
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502622_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_2390d28da8012b665e3a0f6c89a25df9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, псковская область, здоровье - общество, коронавирусы, михаил ведерников, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
10:20 24.01.2022
 
В Псковской области появился "Спутник Лайт"

В пунктах вакцинации Псковской области вновь появился "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Вакцина от коронавируса "Спутник Лайт", которая закончилась в Псковской области, вновь появилась в региональных пунктах вакцинации, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В субботу он рассказывал, что этот препарат в Псковской области полностью закончился. Минздрав РФ сообщил, что организовал срочную доставку дополнительных 11,5 тысячи доз вакцины "Спутник Лайт" в Псковскую область, доступность вакцины будет восстановлена в регионе в понедельник.
"Спутник Лайт" уже на местах в прививочных пунктах всех районов", - написал Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Глава Псковской области также отметил, что в понедельник в регион прибывает первая партия вакцины "Спутник М" для детей 12-17 лет. В среду 960 доз этого препарата будут доступны для всех желающих в детских поликлиниках.
Ранее Ведерников сообщал, что отсутствие вакцины "Спутник Лайт" связано, в частности, с тем, что в конце 2021 года около 45 тысяч доз доставленных в Псковскую область вакцин от коронавируса пришли в негодность из-за сломавшейся морозильной установки. Эта морозилка, где хранились препараты "Спутник V" и "Спутник Лайт", по предварительным данным, вышла из строя из-за заводского брака оборудования.
По словам Ведерникова, назначенная в связи с инцидентом служебная проверка "уже подходит к завершению".
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 14:13Распространение коронавируса
РФПИ: "Спутник Лайт" эффективно взаимодействует с зарубежными вакцинами
 
Распространение коронавирусаОбществоПсковская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирусыМихаил ВедерниковРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
Лента новостейМолния
Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно