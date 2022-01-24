https://ria.ru/20220124/spetsnazovtsy-1769318449.html

Суд вынес приговор спецназовцам ФСБ по делу о разбое в Москве

Суд вынес приговор спецназовцам ФСБ по делу о разбое в Москве - РИА Новости, 25.01.2022

Суд вынес приговор спецназовцам ФСБ по делу о разбое в Москве

Московский гарнизонный военный суд назначил от восьми до десяти лет колонии строгого режима сотрудникам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ и другим... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-24T19:44

2022-01-24T19:44

2022-01-25T00:09

москва

московский гарнизонный военный суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр карелин

александр власов

россия

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд назначил от восьми до десяти лет колонии строгого режима сотрудникам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ и другим фигурантам дела о разбойном нападении и хищении 136 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: назначить Власову наказание в виде лишения свободы в колонии сроком на десять лет строгого режима, лишить его звания старший лейтенант запаса, Карелину — восемь лет, лишить его звания майор запаса, Капышкину — восемь лет строгого режима и лишить звания капитан запаса, Оболенскому — девять лет колонии, лишить звания капитана запаса, Урусову — девять лет, лишить его звания капитан запаса, Маргиеву — восемь с половиной лет строгого режима, лишить его звания старшего прапорщика запаса", — сказал судья.Дмитрия Казанцева осудили на девять с половиной лет со штрафом в 400 тысяч, а Дмитрия Чиквина — на восемь лет колонии со штрафом 300 тысяч, говорится в решении.По версии следствия, в разбойном нападении в июне 2019 года участвовали не менее девяти преступников, однако сейчас по делу проходят восемь человек. Четверо из них — бойцы спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", еще двое — сотрудники отдела "К" ФСБ России.Потерпевший — некий Александр Юмаранов, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Утверждается, что эти деньги у него отобрали спецназовцы "под видом оперативных мероприятий" в банке "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве.Формально обвинение сводится к тому, что силовики "инсценировали специальную операцию, используя форму с символикой ФСБ России и оружие". Деньги отобрали во время конвертации рублей в иностранную валюту.Оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" написали явку с повинной и полностью признали вину. Еще двое "альфовцев" Владимир Урусов и Роман Оболенский вину признают частично.Оперативный сотрудник Управления "К" ФСБ России Александр Карелин полностью раскаялся в разбое, после чего суд перевел его под домашний арест. Его задержали в Крыму, а при обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 миллиона рублей, следует из материалов, оглашенных в суде.

https://ria.ru/20220124/perm-1769305291.html

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москва, московский гарнизонный военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр карелин, александр власов, россия