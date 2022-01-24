https://ria.ru/20220124/spetsnazovtsy-1769316189.html

Суд взыскал со спецназовцев более 81 миллиона рублей из-за разбоя в Москве

Суд взыскал со спецназовцев более 81 миллиона рублей из-за разбоя в Москве - РИА Новости, 24.01.2022

Суд взыскал со спецназовцев более 81 миллиона рублей из-за разбоя в Москве

Московский гарнизонный военный суд в понедельник обязал взыскать в пользу потерпевшего более 81 миллиона солидарно со всех фигурантов дела о разбойном нападении РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:28

2022-01-24T19:28

2022-01-24T19:28

происшествия

москва

московский гарнизонный военный суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр карелин

александр власов

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский гарнизонный военный суд в понедельник обязал взыскать в пользу потерпевшего более 81 миллиона солидарно со всех фигурантов дела о разбойном нападении с участием сотрудников спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд счёл, что сумма более 81 миллиона рублей подлежит солидарному возмещению подсудимыми", - говорится в резолютивной части приговора.Всего в разбойном нападении в июне 2019 года, по версии следствия, участвовали не менее девяти преступников, однако по настоящему делу проходят восемь человек, четверо из которых являются бойцами спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" ФСБ России и двое сотрудников отдела "К" федеральной службы.Потерпевшим по делу о разбое является некий Александр Юмаранов, который "по расписке получил в долг 136 миллионов рублей". Эти деньги, по данным следствия, у него и были отобраны спецназовцами у банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина в Москве "под видом оперативных мероприятий".Формально обвинение сводится к тому, что силовики "инсценировали специальную операцию, используя форму с символикой ФСБ России и оружие" и изъяли деньги, привезённые якобы на конвертацию рублей в иностранную валюту.Оперативник Управления "К" СЭБ ФСБ России Александр Власов и старший прапорщик Хетаг Маргиев из спецподразделения "Альфа" написали явку с повинной и полностью признали вину. Еще двое "альфовцев" Владимир Урусов и Роман Оболенский вину признают частично.Оперативный сотрудник Управления "К" ФСБ России Александр Карелин полностью раскаялся в разбое, после чего суд перевел его под домашний арест. Он был задержан в Крыму, а при обыске в жилище майора его дед добровольно отдал 1,3 миллиона рублей, следует из материалов, оглашенных в суде.

https://ria.ru/20220124/perm-1769305291.html

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происшествия, москва, московский гарнизонный военный суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр карелин, александр власов, россия