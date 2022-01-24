https://ria.ru/20220124/sok-1769245754.html

Один стакан этого напитка спасет гипертоников

Назван популярный напиток, помогающий от гипертонии - РИА Новости, 24.01.2022

Один стакан этого напитка спасет гипертоников

Большая порция апельсинового сока снижает артериальное давление, а регулярное потребление этого напитка позволяет избежать проблем с сердцем, пишет Daily... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:34

2022-01-24T13:34

2022-01-24T17:38

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Большая порция апельсинового сока снижает артериальное давление, а регулярное потребление этого напитка позволяет избежать проблем с сердцем, пишет Daily Express.Доктор Кэрри Ракстон из научного центра Fruit Juice Science Centre (Бельгия) рассказала о свойствах популярного напитка. Она отметила, что ежедневный прием одного стакана апельсинового сока снижает на три миллиметра ртутного столба систолическое артериальное давление и почти на два миллиметра — диастолическое."И апельсины, и апельсиновый сок содержат растительный полифенол, называемый гесперидином, который расслабляет наши кровеносные сосуды, облегчая организму контроль артериального давления. Он эффективнее усваивается из сока, чем из цельных апельсинов, потому что небольшое количество клетчатки в целых апельсинах препятствует поглощению гесперидина организмом. Апельсиновый сок также выступает источником калия, что помогает контролировать кровяное давление", — объяснила Ракстон.По словам специалиста, гесперидин в человеческом организме при переваривании превращается в гесперетин."Новое соединение в нашей крови, называемое гесперетин, помогает расслабить кровеносные сосуды, что оказывает значительное влияние на кровяное давление, особенно у людей, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний", — добавила она.Артериальная гипертензия (гипертония) — синдром повышения систолического артериального давления и одновременно или самостоятельно — диастолического. Возникновению гипертонической болезни способствуют более 20 комбинаций в генетическом коде человека.По данным Всемирной организации здравоохранения, на конец 2020 года гипертонией страдали более миллиарда человек в мире, треть из них не знают о своем диагнозе, лишь каждый десятый гипертоник проходит лечение.

https://ria.ru/20211230/gipertoniya-1766101613.html

https://ria.ru/20211117/davlenie-1759388690.html

https://ria.ru/20211004/gipertoniya-1752962226.html

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