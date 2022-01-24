https://ria.ru/20220124/shvetsiya-1769230270.html

В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО

В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО - РИА Новости, 24.01.2022

В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО

Швеция не намерена в настоящее время запрашивать членство в НАТО, но подтвердит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T12:11

2022-01-24T12:11

2022-01-24T12:11

в мире

йенс столтенберг

швеция

нато

анн линде (мид швеции)

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БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Швеция не намерена в настоящее время запрашивать членство в НАТО, но подтвердит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности, заявила глава МИД Швеции Анн Линде перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза.В понедельник в Брюсселе также должна пройти встреча генсека НАТО с главами МИД Швеции и Финляндии."Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности… В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО… Сейчас этот вопрос не рассматривается", - сообщила она.

https://ria.ru/20220111/nato-1767419226.html

швеция

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в мире, йенс столтенберг, швеция, нато, анн линде (мид швеции)