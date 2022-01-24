https://ria.ru/20220124/shvetsiya-1769230270.html
В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО
В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО - РИА Новости, 24.01.2022
В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО
Швеция не намерена в настоящее время запрашивать членство в НАТО, но подтвердит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:11
2022-01-24T12:11
2022-01-24T12:11
в мире
йенс столтенберг
швеция
нато
анн линде (мид швеции)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149176/24/1491762447_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_65c604e8c7b6f97ba0ae8ae888f05241.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Швеция не намерена в настоящее время запрашивать членство в НАТО, но подтвердит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности, заявила глава МИД Швеции Анн Линде перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза.В понедельник в Брюсселе также должна пройти встреча генсека НАТО с главами МИД Швеции и Финляндии."Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности… В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО… Сейчас этот вопрос не рассматривается", - сообщила она.
https://ria.ru/20220111/nato-1767419226.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149176/24/1491762447_596:0:3327:2048_1920x0_80_0_0_46aeffc8709e31ff1323d12c22e12bab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, швеция, нато, анн линде (мид швеции)
В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО
Глава МИД Швеции Линде: Стокгольм не собирается запрашивать членство в НАТО