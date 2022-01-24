Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/shvetsiya-1769230270.html
В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО
В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО - РИА Новости, 24.01.2022
В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО
Швеция не намерена в настоящее время запрашивать членство в НАТО, но подтвердит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:11
2022-01-24T12:11
в мире
йенс столтенберг
швеция
нато
анн линде (мид швеции)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149176/24/1491762447_0:177:3327:2048_1920x0_80_0_0_65c604e8c7b6f97ba0ae8ae888f05241.jpg
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Швеция не намерена в настоящее время запрашивать членство в НАТО, но подтвердит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности, заявила глава МИД Швеции Анн Линде перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза.В понедельник в Брюсселе также должна пройти встреча генсека НАТО с главами МИД Швеции и Финляндии."Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности… В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО… Сейчас этот вопрос не рассматривается", - сообщила она.
https://ria.ru/20220111/nato-1767419226.html
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149176/24/1491762447_596:0:3327:2048_1920x0_80_0_0_46aeffc8709e31ff1323d12c22e12bab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, швеция, нато, анн линде (мид швеции)
12:11 24.01.2022
 
В Стокгольме заявили, что Швеция пока не собирается вступать в НАТО

Глава МИД Швеции Линде: Стокгольм не собирается запрашивать членство в НАТО

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид Стокгольма
Вид Стокгольма - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид Стокгольма
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Швеция не намерена в настоящее время запрашивать членство в НАТО, но подтвердит генсеку альянса Йенсу Столтенбергу свое право самостоятельно выбирать линию обеспечения собственной безопасности, заявила глава МИД Швеции Анн Линде перед началом заседания в Брюсселе глав МИД Евросоюза.
В понедельник в Брюсселе также должна пройти встреча генсека НАТО с главами МИД Швеции и Финляндии.
"Вместе с коллегой из Финляндии во время встречи с генсеком НАТО мы представим свой анализ ситуации, мы поговорим более детально о том, что важно для Швеции и Финляндии, к примеру, о том, что в любой ситуации мы должны иметь право выбирать свою линию обеспечения безопасности… В настоящее время мы не имеем намерения запрашивать членство в НАТО… Сейчас этот вопрос не рассматривается", - сообщила она.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
11 января, 23:00
Нуланд назвала условие для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергШвецияНАТОАнн Линде (МИД Швеции)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:18Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорах
01:17Елисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с Путиным
01:16Эксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбуком
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
Лента новостейМолния
Лидеры ЕС заявили, что готовы решать вопросы безопасности в переговорахЕлисейский дворец подтвердил, что Макрон проведет переговоры с ПутинымЭксперт назвала главные угрозы при работе с ноутбукомБайден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно