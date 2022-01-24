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Число зарегистрированных самозанятых в России достигло четырех миллионов
Число зарегистрированных самозанятых в России достигло четырех миллионов - РИА Новости, 24.01.2022
Число зарегистрированных самозанятых в России достигло четырех миллионов
С момента появления налога на доход самозанятых в 2019 году в таком статусе в стране зарегистрировались уже четыре миллиона человек, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:00
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экономика
общество
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. С момента появления налога на доход самозанятых в 2019 году в таком статусе в стране зарегистрировались уже четыре миллиона человек, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.Там отметили, что ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более семи тысяч человек. Основные направления их деятельности — услуги такси, а также в области ремонта и маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Наиболее высокооплачиваемые профессии — в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик и другие.По данным ФНС, средний возраст самозанятых составляет 35 лет."В топ самых "молодых" регионов входят Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Тюменская, Воронежская и Нижегородская области. Средний возраст ведущих тут деятельность самозанятых составляет 33 года", — добавили в налоговой.Максимальный доход на одного профессионала отмечается в Москве, Московской области, Чукотском автономном округе, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге.Специальный налоговый режим для самозанятых позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без сдачи отчетности и физического посещения фискальных органов. Ставка при работе с физлицами составляет четыре процента, с юридическими — шесть.
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экономика, общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), россия
11:00 24.01.2022 (обновлено: 12:30 24.01.2022)
 
Число зарегистрированных самозанятых в России достигло четырех миллионов

Число зарегистрированных самозанятых в России достигло четырех миллионов человек

© Depositphotos / Eugenio MarongiuМужчина во время работы в интернете
Мужчина во время работы в интернете - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Depositphotos / Eugenio Marongiu
Мужчина во время работы в интернете
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. С момента появления налога на доход самозанятых в 2019 году в таком статусе в стране зарегистрировались уже четыре миллиона человек, сообщили РИА Новости в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

"Число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России достигло четырех миллионов человек. За время действия специального налогового режима их доходы превысили 882 миллиарда рублей. При этом самозанятые сформировали более 610 миллионов чеков (средний чек составляет 1446 рублей)", — уточнили в ведомстве.

Там отметили, что ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируются более семи тысяч человек. Основные направления их деятельности — услуги такси, а также в области ремонта и маркетинга, доставки товаров и аренды квартир. Наиболее высокооплачиваемые профессии — в IT-сфере, юрист, консультант, проектировщик и другие.
По данным ФНС, средний возраст самозанятых составляет 35 лет.
"В топ самых "молодых" регионов входят Санкт-Петербург, Чеченская Республика, Тюменская, Воронежская и Нижегородская области. Средний возраст ведущих тут деятельность самозанятых составляет 33 года", — добавили в налоговой.
Максимальный доход на одного профессионала отмечается в Москве, Московской области, Чукотском автономном округе, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге.
Специальный налоговый режим для самозанятых позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без сдачи отчетности и физического посещения фискальных органов. Ставка при работе с физлицами составляет четыре процента, с юридическими — шесть.
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