https://ria.ru/20220124/ryba-1769330975.html
Стало известно, употребление какой рыбы вызывает рак
Врач назвал рыбу, употребление которой вызывает рак - РИА Новости, 24.01.2022
Стало известно, употребление какой рыбы вызывает рак
Фармацевт Хуссейн Абде посоветовал не есть соленую рыбу, поскольку она провоцирует рак. Об этом пишет британская газета Express. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:34
2022-01-24T21:34
2022-01-24T21:36
общество
здоровье
рак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756245665_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_ce332fe8cf5bbbcb8b1c5c386f4d0deb.jpg
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Фармацевт Хуссейн Абде посоветовал не есть соленую рыбу, поскольку она провоцирует рак. Об этом пишет британская газета Express.По словам Абде, соление рыбы для ее консервирования приводит к образованию побочных продуктов, повышающих вероятность онкологических заболеваний.Как отметил врач, любая соленая, маринованная и копченая пища связана с риском развития рака желудка и толстой кишки. Медик посоветовал по возможности избегать частого употребления такой еды.
https://ria.ru/20220123/son-1769176003.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756245665_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e5898368de309ba3d319846fc7a9c824.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, рак
21:34 24.01.2022 (обновлено: 21:36 24.01.2022)
Врач назвал рыбу, употребление которой вызывает рак
Express: употребление соленой рыбы вызывает рак