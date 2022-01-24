https://ria.ru/20220124/ryba-1769330975.html

Стало известно, употребление какой рыбы вызывает рак

Врач назвал рыбу, употребление которой вызывает рак - РИА Новости, 24.01.2022

Стало известно, употребление какой рыбы вызывает рак

Фармацевт Хуссейн Абде посоветовал не есть соленую рыбу, поскольку она провоцирует рак. Об этом пишет британская газета Express. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:34

2022-01-24T21:34

2022-01-24T21:36

общество

здоровье

рак

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Фармацевт Хуссейн Абде посоветовал не есть соленую рыбу, поскольку она провоцирует рак. Об этом пишет британская газета Express.По словам Абде, соление рыбы для ее консервирования приводит к образованию побочных продуктов, повышающих вероятность онкологических заболеваний.Как отметил врач, любая соленая, маринованная и копченая пища связана с риском развития рака желудка и толстой кишки. Медик посоветовал по возможности избегать частого употребления такой еды.

https://ria.ru/20220123/son-1769176003.html

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общество, здоровье, рак