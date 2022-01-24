https://ria.ru/20220124/rekultivatsiya-1769192076.html
"Росатом" разработал проект рекультивации территории Байкальского ЦБК
"Росатом" разработал проект рекультивации территории Байкальского ЦБК - РИА Новости, 24.01.2022
"Росатом" разработал проект рекультивации территории Байкальского ЦБК
"Федеральный экологический оператор" (ФЭО, предприятие госкорпорации "Росатом") разработал проект рекультивации территории Байкальского целлюлозно-бумажного... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:27
2022-01-24T08:27
2022-01-24T08:27
ядерные технологии
общество
иркутская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
российская академия наук
байкал
андрей лебедев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, предприятие госкорпорации "Росатом") разработал проект рекультивации территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК, Иркутская область), сообщил "Росатом"."Впервые за 10 лет, с момента остановки комбината, представлен проект приведения территории в безопасное состояние и полной ликвидации угрозы, которую создавали отходы БЦБК уникальной экосистеме Байкала", - говорится в сообщении."Основная сложность рекультивации состоит в самой близости промышленной площадки БЦБК к озеру Байкал. Именно поэтому проектированию уделяется повышенное внимание органов власти, российских и зарубежных экспертов, общественности, к технологиям рекультивации загрязненных объектов предъявляются высокие требования безопасности", - отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатома" Андрей Лебедев, слова которого приведены в пресс-релизе.Проект ликвидации накопленного экологического вреда территории БЦБК, разработанный с учетом рекомендаций Российской академии наук и Росприроднадзора, сдан заказчику и в ближайшее время будет представлен на общественные обсуждения. Проект пройдет государственные экспертизы, после чего ФЭО сможет приступить к работам.В 2021 году ФЭО провел полный комплекс инженерных изысканий, разработав проектную документацию рекультивации полигона "Солзанский" и территории очистных сооружений площадки БЦБК.
https://ria.ru/20210618/ochistka-1737504586.html
https://realty.ria.ru/20211222/abramchenko-1764942751.html
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общество, иркутская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российская академия наук, байкал, андрей лебедев
"Росатом" разработал проект рекультивации территории Байкальского ЦБК
"Росатом" разработал проект приведения территории Байкальского ЦБК в безопасное состояние