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Ядерные технологии
https://ria.ru/20220124/rekultivatsiya-1769192076.html
"Росатом" разработал проект рекультивации территории Байкальского ЦБК
"Росатом" разработал проект рекультивации территории Байкальского ЦБК - РИА Новости, 24.01.2022
"Росатом" разработал проект рекультивации территории Байкальского ЦБК
"Федеральный экологический оператор" (ФЭО, предприятие госкорпорации "Росатом") разработал проект рекультивации территории Байкальского целлюлозно-бумажного... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:27
2022-01-24T08:27
ядерные технологии
общество
иркутская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
российская академия наук
байкал
андрей лебедев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, предприятие госкорпорации "Росатом") разработал проект рекультивации территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК, Иркутская область), сообщил "Росатом"."Впервые за 10 лет, с момента остановки комбината, представлен проект приведения территории в безопасное состояние и полной ликвидации угрозы, которую создавали отходы БЦБК уникальной экосистеме Байкала", - говорится в сообщении."Основная сложность рекультивации состоит в самой близости промышленной площадки БЦБК к озеру Байкал. Именно поэтому проектированию уделяется повышенное внимание органов власти, российских и зарубежных экспертов, общественности, к технологиям рекультивации загрязненных объектов предъявляются высокие требования безопасности", - отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатома" Андрей Лебедев, слова которого приведены в пресс-релизе.Проект ликвидации накопленного экологического вреда территории БЦБК, разработанный с учетом рекомендаций Российской академии наук и Росприроднадзора, сдан заказчику и в ближайшее время будет представлен на общественные обсуждения. Проект пройдет государственные экспертизы, после чего ФЭО сможет приступить к работам.В 2021 году ФЭО провел полный комплекс инженерных изысканий, разработав проектную документацию рекультивации полигона "Солзанский" и территории очистных сооружений площадки БЦБК.
https://ria.ru/20210618/ochistka-1737504586.html
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общество, иркутская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), российская академия наук, байкал, андрей лебедев
08:27 24.01.2022
 
"Росатом" разработал проект рекультивации территории Байкальского ЦБК

"Росатом" разработал проект приведения территории Байкальского ЦБК в безопасное состояние

© РИА Новости / Николай Рютин / Перейти в фотобанкБайкальский целлюлозно-бумажный комбинат
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Николай Рютин
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Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, предприятие госкорпорации "Росатом") разработал проект рекультивации территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК, Иркутская область), сообщил "Росатом".
"Впервые за 10 лет, с момента остановки комбината, представлен проект приведения территории в безопасное состояние и полной ликвидации угрозы, которую создавали отходы БЦБК уникальной экосистеме Байкала", - говорится в сообщении.
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"Основная сложность рекультивации состоит в самой близости промышленной площадки БЦБК к озеру Байкал. Именно поэтому проектированию уделяется повышенное внимание органов власти, российских и зарубежных экспертов, общественности, к технологиям рекультивации загрязненных объектов предъявляются высокие требования безопасности", - отметил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии "Росатома" Андрей Лебедев, слова которого приведены в пресс-релизе.
Проект ликвидации накопленного экологического вреда территории БЦБК, разработанный с учетом рекомендаций Российской академии наук и Росприроднадзора, сдан заказчику и в ближайшее время будет представлен на общественные обсуждения. Проект пройдет государственные экспертизы, после чего ФЭО сможет приступить к работам.
В 2021 году ФЭО провел полный комплекс инженерных изысканий, разработав проектную документацию рекультивации полигона "Солзанский" и территории очистных сооружений площадки БЦБК.
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Ядерные технологииОбществоИркутская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Российская академия наукБайкалАндрей Лебедев
 
 
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