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https://ria.ru/20220124/rashkin-1769237358.html
Рашкин решил выпустить в лес лося взамен убитого, но не смог его купить
Рашкин решил выпустить в лес лося взамен убитого, но не смог его купить - РИА Новости, 24.01.2022
Рашкин решил выпустить в лес лося взамен убитого, но не смог его купить
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил журналистам, что хочет выпустить в лес лося взамен убитого на незаконной охоте в Саратовской области, но ему... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:54
2022-01-24T13:05
происшествия
лысогорский район
москва
александр бастрыкин
валерий рашкин
госдума рф
кпрф
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил журналистам, что хочет выпустить в лес лося взамен убитого на незаконной охоте в Саратовской области, но ему отказываются продать животное.Как информирует СК РФ, в ночь на 29 октября прошлого года в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон "Лада Ларгус", а затем уехали, полагает следствие."Я хочу купить лося и отправить его в Лысогорский район Саратовской области. Но мне отказываются его продавать. Я хочу отправить не просто деньги, а животное, пусть он там живет", - сказал Рашкин перед заседанием Мосгорсуда, где в понедельник проверят законность запретов, наложенных на него.Ранее Басманный суд Москвы запретил депутату на время следствия посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00. Срок действия запрета суд установил до 13 февраля.Рашкин ранее заявлял, что намерен обжаловать те запреты, которые мешают ему в работе, поэтому просит разрешить звонки и интернет. По данным защиты, он не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.Помимо этого, коммуниста привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
https://ria.ru/20211222/rashkin-1764943324.html
https://ria.ru/20211202/gosduma-1761833606.html
https://ria.ru/20211213/deyatelnost-1763554942.html
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происшествия, лысогорский район, москва, александр бастрыкин, валерий рашкин, госдума рф, кпрф, следственный комитет россии (ск рф), россия, дело о незаконной охоте с участием рашкина
12:54 24.01.2022 (обновлено: 13:05 24.01.2022)
 
Рашкин решил выпустить в лес лося взамен убитого, но не смог его купить

Депутат Госдумы Рашкин решил выпустить в лес лося взамен убитого, но не смог его купить

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы
Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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Депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин в зале Басманного суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заявил журналистам, что хочет выпустить в лес лося взамен убитого на незаконной охоте в Саратовской области, но ему отказываются продать животное.
Как информирует СК РФ, в ночь на 29 октября прошлого года в Саратовской области Рашкин вместе с иными лицами, не имея разрешения, поехал охотиться на лося. Убив дикое животное, Рашкин попытался спрятать оружие, а после соучастники разделали лося, части разделанной туши они положили в багажник и салон "Лада Ларгус", а затем уехали, полагает следствие.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
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"Руки не потянутся к ружью": Жириновский подарил Рашкину книгу о животных
"Я хочу купить лося и отправить его в Лысогорский район Саратовской области. Но мне отказываются его продавать. Я хочу отправить не просто деньги, а животное, пусть он там живет", - сказал Рашкин перед заседанием Мосгорсуда, где в понедельник проверят законность запретов, наложенных на него.
Ранее Басманный суд Москвы запретил депутату на время следствия посещать охотничьи угодья, отправлять и получать корреспонденцию, использовать любые средства связи и интернет, общаться со свидетелями по уголовному делу и иными фигурантами уголовного дела, а также покидать место жительство без письменного разрешения следователя с 23.00 до 07.00. Срок действия запрета суд установил до 13 февраля.
Рашкин ранее заявлял, что намерен обжаловать те запреты, которые мешают ему в работе, поэтому просит разрешить звонки и интернет. По данным защиты, он не признает вину и настаивает на том, что не осознавал преступности своих действий.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 15:06
Рашкин подал в суд на Госдуму
Рашкину предъявлено обвинение по части 2 статьи 258 УК РФ - "Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору". Как и положено по закону, дело возбудил лично председатель СК Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов. Но прежде Госдума по представлению генпрокурора Игоря Краснова согласилась лишить Рашкина депутатской неприкосновенности.
Указанное преступление наказывается либо штрафом до миллиона рублей или в размере зарплаты осужденного за три-пять лет, либо лишением свободы на три-пять лет. Дополнительно осужденный может быть лишен права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Помимо этого, коммуниста привлекли к административной ответственности: поскольку он был за рулем с признаками опьянения, его лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Сам Рашкин считает масштабы скандала "совершенно непропорциональными тяжести проступка". По его утверждению, он действительно убил лося, но по ошибке, так как, по его словам, охотился на другое животное, на которое у него было разрешение. Признал депутат и факт того, что во время задержания выдвигал другую версию случившегося (где его якобы подставили), однако добавил, что скорректировал свою позицию сразу после возвращения из Саратова в Москву.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 20:44
Рашкин заявил, что планирует продолжить депутатскую деятельность
 
ПроисшествияЛысогорский районМоскваАлександр БастрыкинВалерий РашкинГосдума РФКПРФСледственный комитет России (СК РФ)РоссияДело о незаконной охоте с участием Рашкина
 
 
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