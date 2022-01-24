https://ria.ru/20220124/rabotodatel-1769292707.html

Top Employers Institute признал "М.Видео-Эльдорадо" лучшим работодателем

Top Employers Institute признал "М.Видео-Эльдорадо" лучшим работодателем - РИА Новости, 24.01.2022

Top Employers Institute признал "М.Видео-Эльдорадо" лучшим работодателем

Группа "М.Видео-Эльдорадо", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, стала первой... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:28

2022-01-24T17:28

2022-01-24T17:28

новости компаний - экономика

эльдорадо

м.видео

рынок труда

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Группа "М.Видео-Эльдорадо", ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, стала первой российской компанией, получившей сертификат "Лучшего работодателя" авторитетной организации Top Employers Institute.Сертификация Top Employers Institute подтверждает соответствие условий работы в компании и ее практик в сфере управления персоналом высочайшим мировым стандартам качества в этой области. Ежегодную сертификацию проходят порядка 1700 компаний в 120 странах. Так, в России работает всего 24 сертифицированных представительства зарубежных компаний в таких отраслях, как финтех, FMCG, производство потребительских товаров и продуктов питания, ресторанный бизнес и фармацевтическая промышленность.Эксперты оценили "М.Видео-Эльдорадо" по ключевым параметрам HR-стратегии и признали, что ритейлер создал не только выдающиеся условия труда для почти 30 тысяч своих сотрудников, 80% из которых работают в магазинах Группы, но и обеспечил широкие возможности для их профессионального роста. Так, компания поддерживает одну из самых низких в отрасли текучесть персонала, несмотря на вызовы и ограничения, вызванные пандемией. Группа также лидирует по показателю вовлеченности персонала — 80% против 68% в среднем по отрасли. Женщины составляют порядка 30% от общего числа сотрудников компании, а в топ-менеджменте – около 40%.Всего эксперты проанализировали около 600 передовых методов работы с персоналом. Процесс сертификации состоял из нескольких этапов, включавших в себя опрос, несколько раундов верификации его результатов, встречу с командами, интервьюирование, а также независимый аудит результатов. В частности, Top Employers Institute оценил компанию по таким критериям как брендинг, диджитализация, привлечение талантов, организация труда, стратегия найма, обучения и адаптации сотрудников, управление карьерой, развитие в компании программ лидерства, вознаграждения и льгот, уровень корпоративной культуры, благополучия, этики и устойчивого развития компании.В 2021 году Группа "М.Видео-Эльдорадо" вошла в число лучших работодателей России по версии Forbes. Только за 2021 год компания приняла на работу более 600 человек в рамках технологических проектов, открыла собственные школы по Agile и продуктовому управлению. Forbes и аудиторская компания KPMG присудили "М.Видео-Эльдорадо" "золото" в категориях "ESG-повестка" и "Корпоративное управление".Top Employers Institute (Институт лучших работодателей) – ведущая международная организация в области оценки и сертификации работодателей, основанная в 1991 году со штаб-квартирой в Амстердаме. За 30 лет существования Института ежегодную сертификацию прошли более 1691 компаний в 120 странах. Прошедшие сертификацию компании положительно влияют на профессиональную реализацию и благополучие свыше 7 миллионов сотрудников по всему миру.

https://realty.ria.ru/20210209/eldorado-1596727310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости компаний - экономика, эльдорадо, м.видео, #партнерскийматериал, рынок труда