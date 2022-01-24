https://ria.ru/20220124/putin-1769267645.html
Путин встретится со студентами ведущих вузов страны
Путин встретится со студентами ведущих вузов страны - РИА Новости, 24.01.2022
Путин встретится со студентами ведущих вузов страны
Президент России Владимир Путин 25 января в Татьянин день в режиме видеоконференции встретится со студентами ведущих вузов страны, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:09
2022-01-24T15:09
2022-01-24T15:19
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новосибирск
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владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 января в Татьянин день в режиме видеоконференции встретится со студентами ведущих вузов страны, сообщается на сайте Кремля."Двадцать пятого января в День российского студенчества Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт встречу со студентами ведущих отечественных вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии примут участие студенты математических и IT-специальностей из числа призёров и победителей всероссийских и международных турниров – международных математических олимпиад школьников и студентов – IMO и IMC, студенческого чемпионата по программированию ICPC.
https://rsport.ria.ru/20220124/putin-1769266774.html
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россия, общество, санкт-петербург, новосибирск, москва, владимир путин, нижний новгород
15:09 24.01.2022 (обновлено: 15:19 24.01.2022)
Путин встретится со студентами ведущих вузов страны
Путин 25 января в режиме видеоконференции встретится со студентами ведущих вузов страны