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Путин встретится со студентами ведущих вузов страны
Путин встретится со студентами ведущих вузов страны - РИА Новости, 24.01.2022
Путин встретится со студентами ведущих вузов страны
Президент России Владимир Путин 25 января в Татьянин день в режиме видеоконференции встретится со студентами ведущих вузов страны, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:09
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россия
общество
санкт-петербург
новосибирск
москва
владимир путин
нижний новгород
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 января в Татьянин день в режиме видеоконференции встретится со студентами ведущих вузов страны, сообщается на сайте Кремля."Двадцать пятого января в День российского студенчества Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт встречу со студентами ведущих отечественных вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.Отмечается, что в мероприятии примут участие студенты математических и IT-специальностей из числа призёров и победителей всероссийских и международных турниров – международных математических олимпиад школьников и студентов – IMO и IMC, студенческого чемпионата по программированию ICPC.
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россия, общество, санкт-петербург, новосибирск, москва, владимир путин, нижний новгород
15:09 24.01.2022 (обновлено: 15:19 24.01.2022)
 
Путин встретится со студентами ведущих вузов страны

Путин 25 января в режиме видеоконференции встретится со студентами ведущих вузов страны

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 января в Татьянин день в режиме видеоконференции встретится со студентами ведущих вузов страны, сообщается на сайте Кремля.
"Двадцать пятого января в День российского студенчества Владимир Путин в режиме видеоконференции проведёт встречу со студентами ведущих отечественных вузов Москвы, Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мероприятии примут участие студенты математических и IT-специальностей из числа призёров и победителей всероссийских и международных турниров – международных математических олимпиад школьников и студентов – IMO и IMC, студенческого чемпионата по программированию ICPC.
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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РоссияОбществоСанкт-ПетербургНовосибирскМоскваВладимир ПутинНижний Новгород
 
 
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