https://ria.ru/20220124/priznanie-1769213292.html
Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР
Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.01.2022
Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР
Обращение фракции КПРФ к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми будет обсуждаться на сегодняшнем Совете Думы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:59
2022-01-24T10:59
2022-01-24T10:59
политика
владимир путин
николай коломейцев
госдума рф
кпрф
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Обращение фракции КПРФ к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми будет обсуждаться на сегодняшнем Совете Думы, сообщил РИА Новости первый замглавы фракции Николай Коломейцев."Совет ГД сегодня, будем обсуждать этот вопрос", - сказал Коломейцев, отвечая на вопрос, когда Совет Думы будет обсуждать обращение о признании ЛНР и ДНР независимыми.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.
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политика, владимир путин, николай коломейцев, госдума рф, кпрф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР
Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ к Путину о признании независимости ЛНР и ДНР