https://ria.ru/20220124/priznanie-1769213292.html

Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР

Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР - РИА Новости, 24.01.2022

Совет Госдумы обсудит обращение КПРФ о признании независимости ЛНР и ДНР

Обращение фракции КПРФ к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми будет обсуждаться на сегодняшнем Совете Думы, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:59

2022-01-24T10:59

2022-01-24T10:59

политика

владимир путин

николай коломейцев

госдума рф

кпрф

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Обращение фракции КПРФ к президенту РФ Владимиру Путину о признании ЛНР и ДНР независимыми будет обсуждаться на сегодняшнем Совете Думы, сообщил РИА Новости первый замглавы фракции Николай Коломейцев."Совет ГД сегодня, будем обсуждать этот вопрос", - сказал Коломейцев, отвечая на вопрос, когда Совет Думы будет обсуждать обращение о признании ЛНР и ДНР независимыми.В среду депутаты Госдумы от КПРФ в проекте обращения Думы к президенту России попросили президента РФ рассмотреть вопрос признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что консультации с руководителями фракций ГД по поводу инициативы депутатов КПРФ о необходимости признания ЛНР и ДНР пройдут на следующей неделе.

https://ria.ru/20220120/zhirinovskiy-1768739981.html

донецкая народная республика

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политика, владимир путин, николай коломейцев, госдума рф, кпрф, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр