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Помогать работе службы "122" в Подмосковье будут 100 студентов-медиков
Помогать работе службы "122" в Подмосковье будут 100 студентов-медиков - РИА Новости, 24.01.2022
Помогать работе службы "122" в Подмосковье будут 100 студентов-медиков
В Московской области усилили работу колл-центра "122" - в помощь отправили 100 студентов-медиков, сообщили в телеграм-канале губернатора Андрея Воробьева. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:54
2022-01-24T17:54
2022-01-24T17:53
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здоровье - общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Московской области усилили работу колл-центра "122" - в помощь отправили 100 студентов-медиков, сообщили в телеграм-канале губернатора Андрея Воробьева."В Подмосковье усилили работу колл-центра "122" - в помощь специалистам направили 100 студентов медицинских колледжей, которые будут давать консультации жителям", - сказано в сообщении.С понедельника в регионе вступили изменения в режиме работы поликлиник - теперь они работают с 8:00 до 20:00 без выходных, добавили в телеграм-канале. С температурой в 38° С жители региона могут попасть на приём к врачу без предварительной записи.Также в ходе совещания губернатора, глав округов и министров Подмосковья министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщила, что теперь жители могут закрыть или продлить больничный лист дистанционно.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, светлана стригункова