https://ria.ru/20220124/pomosch-1769297831.html

Помогать работе службы "122" в Подмосковье будут 100 студентов-медиков

Помогать работе службы "122" в Подмосковье будут 100 студентов-медиков - РИА Новости, 24.01.2022

Помогать работе службы "122" в Подмосковье будут 100 студентов-медиков

В Московской области усилили работу колл-центра "122" - в помощь отправили 100 студентов-медиков, сообщили в телеграм-канале губернатора Андрея Воробьева. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:54

2022-01-24T17:54

2022-01-24T17:53

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

светлана стригункова

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. В Московской области усилили работу колл-центра "122" - в помощь отправили 100 студентов-медиков, сообщили в телеграм-канале губернатора Андрея Воробьева."В Подмосковье усилили работу колл-центра "122" - в помощь специалистам направили 100 студентов медицинских колледжей, которые будут давать консультации жителям", - сказано в сообщении.С понедельника в регионе вступили изменения в режиме работы поликлиник - теперь они работают с 8:00 до 20:00 без выходных, добавили в телеграм-канале. С температурой в 38° С жители региона могут попасть на приём к врачу без предварительной записи.Также в ходе совещания губернатора, глав округов и министров Подмосковья министр здравоохранения региона Светлана Стригункова сообщила, что теперь жители могут закрыть или продлить больничный лист дистанционно.

https://ria.ru/20220121/forma-1768949094.html

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московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, светлана стригункова