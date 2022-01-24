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Губернатор МО Воробьев: поликлиники будут работать без выходных

Губернатор МО Воробьев: поликлиники будут работать без выходных - РИА Новости, 24.01.2022

Губернатор МО Воробьев: поликлиники будут работать без выходных

Поликлиники Московской области будут работать без выходных с 8.00 до 20.00 с 24 января. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:26

2022-01-24T17:26

2022-01-24T17:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Поликлиники Московской области будут работать без выходных с 8.00 до 20.00 с 24 января. Об этом сообщил телеканал "360".Губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что такой режим работы поликлиник позволит медикам быстрее обслуживать пациентов."Мы видим, как напряженно работают все врачи. Есть определенная нервозность, связанная с дозвоном к врачу, поэтому мы открыли поликлиники без выходных — с 08.00 до 20.00", — сказал Воробьев.Для повышения эффективности кол-центров 122 на линии будут работать студенты из медицинских вузов МО. Помогать дежурным врачам будут волонтеры и узкопрофильные специалисты. Таким образом снизится нагрузка на первичное звено.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)