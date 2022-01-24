https://ria.ru/20220124/pomosch-1769184393.html

В США заявили о готовности расширить военную помощь Украине

В США заявили о готовности расширить военную помощь Украине - РИА Новости, 24.01.2022

В США заявили о готовности расширить военную помощь Украине

Украине передано оборонной помощи еще на 200 миллионов долларов, США готовы к увеличению такой поддержки, заявил высокопоставленный представитель госдепа. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:27

2022-01-24T03:27

2022-01-24T16:41

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Украине передано оборонной помощи еще на 200 миллионов долларов, США готовы к увеличению такой поддержки, заявил высокопоставленный представитель госдепа.Самолет со второй партией военной помощи США прибыл в украинский аэропорт "Борисполь" вечером в воскресенье, первая партия вооружения с 90 тоннами оружия прибыла еще 22 января. Это первый пакет помощи в 2022 году.Таким образом, оборонная помощь превысила 600 миллионов долларов, сказал представитель ведомства. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", - сказал чиновник.Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд с Украины части дипперсонала и обязал всех членов их семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.

https://ria.ru/20220124/posolstvo-1769183609.html

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в мире, украина, сша