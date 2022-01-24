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В США заявили о готовности расширить военную помощь Украине
В США заявили о готовности расширить военную помощь Украине - РИА Новости, 24.01.2022
В США заявили о готовности расширить военную помощь Украине
Украине передано оборонной помощи еще на 200 миллионов долларов, США готовы к увеличению такой поддержки, заявил высокопоставленный представитель госдепа. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:27
2022-01-24T16:41
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Украине передано оборонной помощи еще на 200 миллионов долларов, США готовы к увеличению такой поддержки, заявил высокопоставленный представитель госдепа.Самолет со второй партией военной помощи США прибыл в украинский аэропорт "Борисполь" вечером в воскресенье, первая партия вооружения с 90 тоннами оружия прибыла еще 22 января. Это первый пакет помощи в 2022 году.Таким образом, оборонная помощь превысила 600 миллионов долларов, сказал представитель ведомства. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", - сказал чиновник.Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд с Украины части дипперсонала и обязал всех членов их семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.
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в мире, украина, сша
03:27 24.01.2022 (обновлено: 16:41 24.01.2022)
 
В США заявили о готовности расширить военную помощь Украине

В госдепе заявили о готовности расширить военную помощь Украине в случае "эскалации"

© Фото : U.S. Embassy KyivПрибытие партии военной помощи США в Киев
Прибытие партии военной помощи США в Киев - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : U.S. Embassy Kyiv
Прибытие партии военной помощи США в Киев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Украине передано оборонной помощи еще на 200 миллионов долларов, США готовы к увеличению такой поддержки, заявил высокопоставленный представитель госдепа.
Самолет со второй партией военной помощи США прибыл в украинский аэропорт "Борисполь" вечером в воскресенье, первая партия вооружения с 90 тоннами оружия прибыла еще 22 января. Это первый пакет помощи в 2022 году.
"Накануне доставлено оборудования на 200 миллионов долларов", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
Таким образом, оборонная помощь превысила 600 миллионов долларов, сказал представитель ведомства. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", - сказал чиновник.
"Мы готовы к еще большей поддержке Украины": как Пентагон вооружает Киев
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

Старший летчик укладывает на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

Боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

Летчики укладывают на поддоны боеприпасы, оружие и другое оборудование для Украины на военно-воздушной базе Довер, штат Делавэр, США
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

Самолет со второй партией военной помощи США в украинском аэропорту Борисполь
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
1 из 8

Киев получил от Вашингтона крупную партию военной помощи.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
2 из 8

Первые 90 тонн оружия прибыли на Украину 22 января.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
3 из 8

На следующий день в аэропорту Борисполь приземлился самолет со второй партией груза.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
4 из 8

Среди оружия, поставленного украинцам, — ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition и ПТРК Javelin.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
5 из 8

В Пентагоне показали, как готовили оружие и боеприпасы к отправке.

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
6 из 8

Объем помощи превысил 600 миллионов долларов, и это не предел. "Мы готовы к еще большей поддержке Украины", — заявил представитель Госдепа.

© REUTERS / Air Force/Mauricio Campino
7 из 8

США и НАТО нагнетают обстановку вокруг Украины: наращивают поставки вооружений, увеличивают число инструкторов.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
8 из 8

В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд с Украины части дипперсонала и обязал всех членов их семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.
Посольство США в Киеве. 24 января 2022 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
03:07
Госдеп заявил, что посольство США в Киеве продолжит работать
 
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