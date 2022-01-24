https://ria.ru/20220124/peterburg-1769251054.html
Петербуржец швырнул в кассира сметаной за просьбу надеть маску
Петербуржец швырнул в кассира сметаной за просьбу надеть маску - РИА Новости, 24.01.2022
Петербуржец швырнул в кассира сметаной за просьбу надеть маску
Уголовное дело возбуждено после конфликта в магазине в Петербурге, когда покупатель швырнул в голову кассиру банку сметаны после просьбы надеть маску, сообщил... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:57
2022-01-24T13:57
2022-01-24T13:57
происшествия
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после конфликта в магазине в Петербурге, когда покупатель швырнул в голову кассиру банку сметаны после просьбы надеть маску, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои) в отношении мужчины, вступившего в конфликт с кассиром магазина в Выборгском районе", - сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости пострадавший, 19 января в магазине на Ярославском проспекте покупатель в ответ на его просьбу надеть маску швырнул с нецензурной бранью в него банкой сметаны. В результате мужчина получил ссадины на шее и обратился в полицию.
https://ria.ru/20220121/bortprovodnik-1768846533.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
Петербуржец швырнул в кассира сметаной за просьбу надеть маску
В Петербурге завели дело на мужчину, бросившего в кассира сметаной за просьбу надеть маску