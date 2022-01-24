https://ria.ru/20220124/peterburg-1769251054.html

Петербуржец швырнул в кассира сметаной за просьбу надеть маску

Петербуржец швырнул в кассира сметаной за просьбу надеть маску - РИА Новости, 24.01.2022

Петербуржец швырнул в кассира сметаной за просьбу надеть маску

Уголовное дело возбуждено после конфликта в магазине в Петербурге, когда покупатель швырнул в голову кассиру банку сметаны после просьбы надеть маску, сообщил... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:57

2022-01-24T13:57

2022-01-24T13:57

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после конфликта в магазине в Петербурге, когда покупатель швырнул в голову кассиру банку сметаны после просьбы надеть маску, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (Побои) в отношении мужчины, вступившего в конфликт с кассиром магазина в Выборгском районе", - сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости пострадавший, 19 января в магазине на Ярославском проспекте покупатель в ответ на его просьбу надеть маску швырнул с нецензурной бранью в него банкой сметаны. В результате мужчина получил ссадины на шее и обратился в полицию.

https://ria.ru/20220121/bortprovodnik-1768846533.html

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происшествия, санкт-петербург, россия