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Вильфанд пообещал жителям Петербурга аномально теплую погоду
Вильфанд пообещал жителям Петербурга аномально теплую погоду - РИА Новости, 24.01.2022
Вильфанд пообещал жителям Петербурга аномально теплую погоду
Оттепель с температурой, которая превышает норму на 8-10 градусов, ожидается в начале недели в Санкт-Петербурге, температура в Северной столице будет такая же,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:52
2022-01-24T04:05
общество
санкт-петербург
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Оттепель с температурой, которая превышает норму на 8-10 градусов, ожидается в начале недели в Санкт-Петербурге, температура в Северной столице будет такая же, как ночью в Сочи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в Санкт-Петербурге днем температура будет колебаться от 0 до плюс 3 градусов. В среду температура понизится, а затем снова повысится.“Температурный фон в Санкт-Петербурге будет такой же, как ночью в Сочи в эти дни”, - добавил синоптик.
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общество, санкт-петербург, гидрометцентр, роман вильфанд
03:52 24.01.2022 (обновлено: 04:05 24.01.2022)
 
Вильфанд пообещал жителям Петербурга аномально теплую погоду

Вильфанд: температура в Петербурге в понедельник будет на восемь градусов выше нормы

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПрохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Прохожие на Невском проспекте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Оттепель с температурой, которая превышает норму на 8-10 градусов, ожидается в начале недели в Санкт-Петербурге, температура в Северной столице будет такая же, как ночью в Сочи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

“В Северо-Западном федеральном округе очень теплая погода, так как перенос воздушных масс - по периферии циклона, центр которого - над Шпицбергеном… Температура будет на 8-10 градусов выше нормы. В Санкт-Петербурге будет в понедельник на 8 градусов выше нормы, а в среду - на 4 градуса выше нормы. В понедельник в Санкт-Петербурге ожидается оттепель”, - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в Санкт-Петербурге днем температура будет колебаться от 0 до плюс 3 градусов. В среду температура понизится, а затем снова повысится.
“Температурный фон в Санкт-Петербурге будет такой же, как ночью в Сочи в эти дни”, - добавил синоптик.
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ОбществоСанкт-ПетербургГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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