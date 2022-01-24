https://ria.ru/20220124/peterburg-1769185120.html

Вильфанд пообещал жителям Петербурга аномально теплую погоду

Вильфанд пообещал жителям Петербурга аномально теплую погоду - РИА Новости, 24.01.2022

Вильфанд пообещал жителям Петербурга аномально теплую погоду

Оттепель с температурой, которая превышает норму на 8-10 градусов, ожидается в начале недели в Санкт-Петербурге, температура в Северной столице будет такая же,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:52

2022-01-24T03:52

2022-01-24T04:05

общество

санкт-петербург

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Оттепель с температурой, которая превышает норму на 8-10 градусов, ожидается в начале недели в Санкт-Петербурге, температура в Северной столице будет такая же, как ночью в Сочи, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, что в Санкт-Петербурге днем температура будет колебаться от 0 до плюс 3 градусов. В среду температура понизится, а затем снова повысится.“Температурный фон в Санкт-Петербурге будет такой же, как ночью в Сочи в эти дни”, - добавил синоптик.

https://ria.ru/20220123/beglov-1769172245.html

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общество, санкт-петербург, гидрометцентр, роман вильфанд