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Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России

Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России - РИА Новости, 24.01.2022

Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, основавший свою партию "Отвоевание" (Reconquête), выступает за снятие европейских санкций в отношении РФ. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T00:06

2022-01-24T00:06

2022-01-24T00:07

в мире

франция

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эрик земмур

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ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, основавший свою партию "Отвоевание" (Reconquête), выступает за снятие европейских санкций в отношении РФ.По его словам, как только происходит какое-то сближение РФ и европейских стран, США пытаются их разделить."Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России", - отметил Земмур.Французский журналист и писатель крайне правых взглядов Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, член партии "Европа – Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Президент Франции Эммануэль Макрон хоть и заявил о желании участвовать в выборах, но пока официально не объявил себя кандидатом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220123/sanktsii-1769129981.html

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в мире, франция, россия, эрик земмур