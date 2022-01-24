00:06 24.01.2022 (обновлено: 00:07 24.01.2022)
Кандидат в президенты Франции высказался за отмену санкций против России
Кандидат в президенты Франции Земмур высказался за отмену санкций против России
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Эрик Земмур
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
Эрик Земмур
ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур, основавший свою партию "Отвоевание" (Reconquête), выступает за снятие европейских санкций в отношении РФ.
По его словам, как только происходит какое-то сближение РФ и европейских стран, США пытаются их разделить.
"Россия ведет свою политику, которая, естественно, направлена на распространение ее влияния. Я думаю, что Франция могла бы показать дружественные сигналы по отношению к России, например, отменив санкции. Если бы я был президентом, я бы сказал, что больше не будет санкций против России", - отметил Земмур.
Французский журналист и писатель крайне правых взглядов Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
О желании баллотироваться на президентский пост уже заявили целый ряд кандидатов. Среди них - лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, глава левой партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы" Валери Пекресс, член партии "Европа – Экология - Зеленые" Янник Жадо, национальный секретарь коммунистической партии Фабьен Руссель, мэр Парижа Анн Идальго, которая баллотируется на выборах от Социалистической партии, бывший министр юстиции Франции Кристиан Тобира. Президент Франции Эммануэль Макрон хоть и заявил о желании участвовать в выборах, но пока официально не объявил себя кандидатом.