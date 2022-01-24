13:24 24.01.2022 (обновлено: 13:29 24.01.2022)
В Совфеде обсудят деятельность "оппозиционеров", сбежавших за рубеж
Сенатор Климов: комиссия Совфеда обсудит деятельность оппозиционеров, сбежавших за рубеж
Здание Совета Федерации РФ в Москве
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета РФ в ближайшее время намерена обсудить деструктивную деятельность представителей несистемной оппозиции, эвакуированных Западом за рубеж, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"В ближайшем будущем наша сенаторская комиссия предоставит более развернутую картину деструктивной деятельности в отношении Российской Федерации эвакуированных Западом за рубеж ставленников иностранных антироссийских центров", - написал сенатор в своем блоге на сайте Совфеда.
По его словам, "несистемная оппозиция", в основном уже сбежавшая за рубеж, работает в "интересах тех же самых сил, что ведут к самоубийственной войне с Россией". "Политические изгнанники" де-факто солидаризируются с подлинными поджигателями войны, теми, кто пытается втянуть наше Отечество в кровавую бойню", - подчеркнул Климов.
Такого рода публике нужна не безопасность и процветание российского народа, а "другая Россия", находящаяся лишь под их управлением, "читай - под контролем тех сил, что сделали на них ставку в борьбе с Россией", - отметил законодатель.
Законодатель подчеркнул, что "именно многочисленные провокационные заявления представителей эмигрировавших "борцов с режимом" стали в минувшие месяцы в ряд главных аргументов западной пропаганды в отношении "агрессивной России", мифических "планов захвата Украины", "воссоздания СССР" и прочих пропагандистских антироссийских штампов".
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