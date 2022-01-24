https://ria.ru/20220124/oppozitsionery-1769242745.html

В Совфеде обсудят деятельность "оппозиционеров", сбежавших за рубеж

В Совфеде обсудят деятельность "оппозиционеров", сбежавших за рубеж - РИА Новости, 24.01.2022

В Совфеде обсудят деятельность "оппозиционеров", сбежавших за рубеж

Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета РФ в ближайшее время намерена обсудить деструктивную деятельность представителей несистемной оппозиции, РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:24

2022-01-24T13:24

2022-01-24T13:29

россия

в мире

андрей климов

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета РФ в ближайшее время намерена обсудить деструктивную деятельность представителей несистемной оппозиции, эвакуированных Западом за рубеж, заявил глава комиссии Андрей Климов."В ближайшем будущем наша сенаторская комиссия предоставит более развернутую картину деструктивной деятельности в отношении Российской Федерации эвакуированных Западом за рубеж ставленников иностранных антироссийских центров", - написал сенатор в своем блоге на сайте Совфеда.По его словам, "несистемная оппозиция", в основном уже сбежавшая за рубеж, работает в "интересах тех же самых сил, что ведут к самоубийственной войне с Россией". "Политические изгнанники" де-факто солидаризируются с подлинными поджигателями войны, теми, кто пытается втянуть наше Отечество в кровавую бойню", - подчеркнул Климов.Такого рода публике нужна не безопасность и процветание российского народа, а "другая Россия", находящаяся лишь под их управлением, "читай - под контролем тех сил, что сделали на них ставку в борьбе с Россией", - отметил законодатель.Законодатель подчеркнул, что "именно многочисленные провокационные заявления представителей эмигрировавших "борцов с режимом" стали в минувшие месяцы в ряд главных аргументов западной пропаганды в отношении "агрессивной России", мифических "планов захвата Украины", "воссоздания СССР" и прочих пропагандистских антироссийских штампов".

https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768792071.html

https://ria.ru/20220121/provokatsiya-1768941493.html

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россия, в мире, андрей климов, совет федерации рф