Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/oppozitsionery-1769242745.html
В Совфеде обсудят деятельность "оппозиционеров", сбежавших за рубеж
В Совфеде обсудят деятельность "оппозиционеров", сбежавших за рубеж - РИА Новости, 24.01.2022
В Совфеде обсудят деятельность "оппозиционеров", сбежавших за рубеж
Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета РФ в ближайшее время намерена обсудить деструктивную деятельность представителей несистемной оппозиции, РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:24
2022-01-24T13:29
россия
в мире
андрей климов
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_0:593:2587:2048_1920x0_80_0_0_5dd6ecbde7cc7cd5f47725cf81f5778c.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета РФ в ближайшее время намерена обсудить деструктивную деятельность представителей несистемной оппозиции, эвакуированных Западом за рубеж, заявил глава комиссии Андрей Климов."В ближайшем будущем наша сенаторская комиссия предоставит более развернутую картину деструктивной деятельности в отношении Российской Федерации эвакуированных Западом за рубеж ставленников иностранных антироссийских центров", - написал сенатор в своем блоге на сайте Совфеда.По его словам, "несистемная оппозиция", в основном уже сбежавшая за рубеж, работает в "интересах тех же самых сил, что ведут к самоубийственной войне с Россией". "Политические изгнанники" де-факто солидаризируются с подлинными поджигателями войны, теми, кто пытается втянуть наше Отечество в кровавую бойню", - подчеркнул Климов.Такого рода публике нужна не безопасность и процветание российского народа, а "другая Россия", находящаяся лишь под их управлением, "читай - под контролем тех сил, что сделали на них ставку в борьбе с Россией", - отметил законодатель.Законодатель подчеркнул, что "именно многочисленные провокационные заявления представителей эмигрировавших "борцов с режимом" стали в минувшие месяцы в ряд главных аргументов западной пропаганды в отношении "агрессивной России", мифических "планов захвата Украины", "воссоздания СССР" и прочих пропагандистских антироссийских штампов".
https://ria.ru/20220120/sanktsii-1768792071.html
https://ria.ru/20220121/provokatsiya-1768941493.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595547586_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0327df7736c21f186216ded9001dd372.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, андрей климов, совет федерации рф
13:24 24.01.2022 (обновлено: 13:29 24.01.2022)
 
В Совфеде обсудят деятельность "оппозиционеров", сбежавших за рубеж

Сенатор Климов: комиссия Совфеда обсудит деятельность оппозиционеров, сбежавших за рубеж

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Здание Совета Федерации РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета РФ в ближайшее время намерена обсудить деструктивную деятельность представителей несистемной оппозиции, эвакуированных Западом за рубеж, заявил глава комиссии Андрей Климов.
"В ближайшем будущем наша сенаторская комиссия предоставит более развернутую картину деструктивной деятельности в отношении Российской Федерации эвакуированных Западом за рубеж ставленников иностранных антироссийских центров", - написал сенатор в своем блоге на сайте Совфеда.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 18:31
Эксперт назвал проект санкций против России безумной затеей оппозиции
По его словам, "несистемная оппозиция", в основном уже сбежавшая за рубеж, работает в "интересах тех же самых сил, что ведут к самоубийственной войне с Россией". "Политические изгнанники" де-факто солидаризируются с подлинными поджигателями войны, теми, кто пытается втянуть наше Отечество в кровавую бойню", - подчеркнул Климов.
Такого рода публике нужна не безопасность и процветание российского народа, а "другая Россия", находящаяся лишь под их управлением, "читай - под контролем тех сил, что сделали на них ставку в борьбе с Россией", - отметил законодатель.
Законодатель подчеркнул, что "именно многочисленные провокационные заявления представителей эмигрировавших "борцов с режимом" стали в минувшие месяцы в ряд главных аргументов западной пропаганды в отношении "агрессивной России", мифических "планов захвата Украины", "воссоздания СССР" и прочих пропагандистских антироссийских штампов".
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 16:17
На Украине готовят масштабную провокацию, считают в Совфеде
 
РоссияВ миреАндрей КлимовСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине