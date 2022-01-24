https://ria.ru/20220124/online-1768914491.html

Как учиться у Ринго Старра или Димы Билана, не выходя из дома

Как учиться у Ринго Старра или Димы Билана, не выходя из дома - РИА Новости, 24.01.2022

Как учиться у Ринго Старра или Димы Билана, не выходя из дома

Как повысить доход, найти вторую половину и научиться правильно загадывать желания — три кита онлайн-обучения до марта 2020-го, когда большая часть населения... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T08:00

2022-01-24T08:00

2022-01-24T11:07

культура

образование

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стиль жизни

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МОСКВА, 24 января — РИА Новости, Алина Кравцова. Как повысить доход, найти вторую половину и научиться правильно загадывать желания — три кита онлайн-обучения до марта 2020-го, когда большая часть населения планеты оказалась взаперти. Сегодня любой может послушать лекции не только в Третьяковке, но и в нью-йоркском Музее современного искусства (MoMA), а ведущие вузы мира предлагают все больше доступных материалов. В Международный день образования РИА Новости рассказывает о самых интересных и полезных интернет-уроках.Обучение или развлечениеАнна Андрианова — настоящий курсолюб. После того как летом 2019-го она прослушала в Сети лекции нейролингвиста Татьяны Черниговской, ее жизнь проходит по принципу "ни дня без курса". Не успев завершить один цикл, Анна подыскивает другой. Девушка окончила десятки обучающих программ от "Марафона желаний" Елены Блиновской до философского лектория МГУ.Уроки по гуманитарным дисциплинам куда доступнее: в среднем от двух до двадцати тысяч. К тому же есть множество бесплатных курсов. В любом случае важно соотнести личный запрос с тем, что предлагают авторы материалов. Большинство занятий выстроены по двум схемам: это или лекции в записи (часть — с тестовыми заданиями, которые отправляют на проверку куратору), или онлайн-семинары с возможностью обратной связи и живого общения с лектором (полностью или частично). По мнению Анны Андриановой, только второй вариант даст реальные результаты.Ее точку зрения полностью разделяет и выпускница нескольких курсов Гарвардского университета, директор АНО "Идеи для музеев" Анна Михайлова. После онлайн-обучения за границей она создала собственные программы в области музейного дела."Самое ценное — возможность обсудить с профессионалами именно свою ситуацию и решить вопросы, которые возникают прямо здесь и сейчас. Информации общего характера достаточно и бесплатно", — уточняет Михайлова.Если есть желание всерьез освоить сложное дело, например вокал или хореографию, дистанционные занятия вряд ли помогут. По мнению специалистов, для профессиональной работы в будущем необходимы личные встречи с педагогом.В 2020-м занятия творческой школы вокального мастерства впервые провели в интернете. Новый формат позволил объединить в одном курсе тех, кого очно собрать вместе крайне сложно: оперный менеджер, артистический директор Пласидо Доминго Алессандро Ариози, руководитель Молодежной оперной программы Большого театра Дмитрий Вдовин, оперные солисты Богдан Волков и Василиса Бержанская, певец, дирижер Дмитрий Корчак, режиссер Дмитрий Черняков. Мастер-классы до сих пор доступны.Если же хочется просто скоротать вечер после рабочей текучки или послушать любимого артиста вне сцены и кадра — выбор огромен.Дотянуться до СтарраБольшинство мастер-классов звезд построены по принципу лекций без обратной связи. Но и здесь есть преимущества: глубокие знания своего дела и потрясающая харизма спикеров.Еще недавно казалось невероятным, чтобы Натали Портман делилась секретами актерского мастерства в Сети. В 2019-м исполнительница роли малышки Матильды в "Леоне" с полной самоотдачей два с половиной часа (20 уроков) рассказывала об особенностях работы перед камерой и выстраивании отношений с режиссером.Стоимость авторского курса звезды "Черного лебедя" — 90 долларов. За те же деньги можно послушать лекции многих знаменитостей: актрисы Джоди Фостер, музыкантов Карлоса Сантаны, Тома Морелло, группы Metallica, режиссеров Мартина Скорсезе и Дэвида Линча, который наряду с киноискусством обучает трансцендентальной медитации. Совсем недавно к мэтрам-наставникам присоединился барабанщик The Beatles Ринго Старр. Он обещает, что посмотрит "домашку" учеников и ответит отличникам.Здесь есть один нюанс — все на английском. А вот онлайн-курсы нью-йоркского МоМА сопровождаются субтитрами на многих языках, в том числе на русском. Большинство занятий оплачиваются по принципу "донейшн" — вознаграждение спикеру по желанию. Лекции пользуются невероятной популярностью во всем мире, например, на занятия по современному искусству, которые стартовали 20 января, записалось около 150 тысяч человек. По окончании обучения дают сертификат.Осенью 2020-го звездная образовательная платформа появилась и в России. За несколько лет ряды лекторов пополнили Владимир Познер, Александр Сокуров, Валерий Меладзе, Чулпан Хаматова, Алена Ахмадуллина.Много сильных мастер-классов в открытом доступе — на портале Культура.рф. Здесь можно найти уроки выдающихся современных режиссеров Льва Додина, Дмитрия Крымова, Римаса Туминаса, Валерия Фокина, Алексея Бородина, Сергея Женовача. Есть любопытные архивные записи. О тонкостях актерского мастерства рассказывает Константин Райкин, о закулисье балета — Николай Цискаридзе.На главной культурной онлайн-платформе можно также научиться гончарному мастерству и резьбе по кости, освоить рисунок в китайском или японском стиле, азы вокала и хореографии.Обучающие сайты и приложения предлагают варианты для самых специфических запросов. Есть даже курсы гипноза или телепатического общения с домашними питомцами, древнегреческого или клоунады. Гуру своего дела объяснят, как правильно слушать классику, понимать кино, научат отслеживать цифровые следы и открывать свою "точку кипения".Время, когда люди получали одно образование и работали по специальности до конца жизни, ушло. Сегодня такие качества, как гибкость и быстрая адаптивность к переменам, все важнее для профессионального роста. Новый вызов приняли миллионы человек — наверное, поэтому онлайн-курсы так популярны.

https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html

https://ria.ru/20200530/1572171264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

образование, международный день образования, стиль жизни