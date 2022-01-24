https://ria.ru/20220124/omikron-1769336850.html
"Омикрон" выявили у пяти человек в Ярославской области
"Омикрон" выявили у пяти человек в Ярославской области - РИА Новости, 24.01.2022
"Омикрон" выявили у пяти человек в Ярославской области
Первые пять случаев заболевания штаммом "омикрон" выявлены в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T22:50
2022-01-24T22:50
2022-01-24T22:50
распространение коронавируса
общество
ярославская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 янв — РИА Новости. Первые пять случаев заболевания штаммом "омикрон" выявлены в Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.Он не уточнил подробности о состоянии заболевших.
https://ria.ru/20220124/omikron-1769332853.html
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общество, ярославская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
"Омикрон" выявили у пяти человек в Ярославской области
"Омикрон" выявили у пяти человек в Ярославской области