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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/omikron-1769298097.html
В Смоленской области выявили первые случаи омикрон-штамма
В Смоленской области выявили первые случаи омикрон-штамма - РИА Новости, 24.01.2022
В Смоленской области выявили первые случаи омикрон-штамма
Первые 11 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Смоленской области, заболевшие не покидали Россию, сообщает оперштаб в понедельник. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:54
2022-01-24T18:17
распространение коронавируса
смоленская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус в россии
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БРЯНСК, 24 янв – РИА Новости. Первые 11 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Смоленской области, заболевшие не покидали Россию, сообщает оперштаб в понедельник."11 случаев заражения граждан новым штаммом "омикрон" зафиксировано на территории Смоленской области. Об этом сообщили сегодня представители регионального Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Отмечается, что заразившиеся смоляне не контактировали с приезжими из других стран, а также сами не покидали пределы РФ.
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смоленская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:54 24.01.2022 (обновлено: 18:17 24.01.2022)
 
В Смоленской области выявили первые случаи омикрон-штамма

В Смоленской области выявили первые 11 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрачи реаниматологи в "красной зоне" больницы
Врачи реаниматологи в красной зоне больницы - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Врачи реаниматологи в "красной зоне" больницы
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БРЯНСК, 24 янв – РИА Новости. Первые 11 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Смоленской области, заболевшие не покидали Россию, сообщает оперштаб в понедельник.
"11 случаев заражения граждан новым штаммом "омикрон" зафиксировано на территории Смоленской области. Об этом сообщили сегодня представители регионального Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заразившиеся смоляне не контактировали с приезжими из других стран, а также сами не покидали пределы РФ.
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Распространение коронавирусаСмоленская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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