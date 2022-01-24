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В Смоленской области выявили первые случаи омикрон-штамма
В Смоленской области выявили первые случаи омикрон-штамма - РИА Новости, 24.01.2022
В Смоленской области выявили первые случаи омикрон-штамма
Первые 11 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Смоленской области, заболевшие не покидали Россию, сообщает оперштаб в понедельник. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:54
2022-01-24T17:54
2022-01-24T18:17
распространение коронавируса
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БРЯНСК, 24 янв – РИА Новости. Первые 11 случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Смоленской области, заболевшие не покидали Россию, сообщает оперштаб в понедельник."11 случаев заражения граждан новым штаммом "омикрон" зафиксировано на территории Смоленской области. Об этом сообщили сегодня представители регионального Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.Отмечается, что заразившиеся смоляне не контактировали с приезжими из других стран, а также сами не покидали пределы РФ.
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смоленская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
17:54 24.01.2022 (обновлено: 18:17 24.01.2022)
В Смоленской области выявили первые случаи омикрон-штамма
В Смоленской области выявили первые 11 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса