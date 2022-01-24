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Омикрон-штамм выявили в 64 российских регионах
Омикрон-штамм выявили в 64 российских регионах - РИА Новости, 24.01.2022
Омикрон-штамм выявили в 64 российских регионах
Штамм "омикрон" фиксируется уже в 64 регионах России, на него и другие не доминирующие штаммы приходится 48,3% новых случаев, сообщили журналистам в оперативном РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T12:51
2022-01-24T12:51
2022-01-24T12:51
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Штамм "омикрон" фиксируется уже в 64 регионах России, на него и другие не доминирующие штаммы приходится 48,3% новых случаев, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется уже в 64 регионах страны. На сегодняшний день в структуре выявленных новых случаев COVID-19 вариант "дельта" составляет 51,7%, вариант "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 48,3%", - говорится в сообщении.
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Омикрон-штамм выявили в 64 российских регионах
Омикрон-штамм коронавируса выявили уже в 64 российских регионах