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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/omikron-1769206219.html
В Кемеровской области выявили первый случай заражения "омикроном"
В Кемеровской области выявили первый случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 24.01.2022
В Кемеровской области выявили первый случай заражения "омикроном"
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Кемеровской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:26
2022-01-24T10:53
распространение коронавируса
общество
кемеровская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Кемеровской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора."При проведении молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области… в биологическом материале больного новой коронаврирусной инфекцией (COVID-19) выявлен геновариант SARS –CoV-2 "Омикрон". По данным эпидемиологического анамнеза, больной за пределы Кемеровской области не выезжал", – говорится в сообщении.Уточняется, что заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции.Отмечается, что специалистами управления регионального Роспотребнадзора определены контактные лица, они обследованы методом ПЦР.
https://ria.ru/20220124/omikron-1769206361.html
кемеровская область
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общество, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
10:26 24.01.2022 (обновлено: 10:53 24.01.2022)
 
В Кемеровской области выявили первый случай заражения "омикроном"

В Кузбассе выявили первый случай заражения "омикроном", пациент из региона не выезжал

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов
Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Медицинский сотрудник во время лабораторных исследований ПЦР-тестов . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Кемеровской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
"При проведении молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области… в биологическом материале больного новой коронаврирусной инфекцией (COVID-19) выявлен геновариант SARS –CoV-2 "Омикрон". По данным эпидемиологического анамнеза, больной за пределы Кемеровской области не выезжал", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции.
Отмечается, что специалистами управления регионального Роспотребнадзора определены контактные лица, они обследованы методом ПЦР.
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоКемеровская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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