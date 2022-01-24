https://ria.ru/20220124/omikron-1769206219.html

В Кемеровской области выявили первый случай заражения "омикроном"

В Кемеровской области выявили первый случай заражения "омикроном" - РИА Новости, 24.01.2022

В Кемеровской области выявили первый случай заражения "омикроном"

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Кемеровской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:26

2022-01-24T10:26

2022-01-24T10:53

распространение коронавируса

общество

кемеровская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Кемеровской области, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора."При проведении молекулярно-генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области… в биологическом материале больного новой коронаврирусной инфекцией (COVID-19) выявлен геновариант SARS –CoV-2 "Омикрон". По данным эпидемиологического анамнеза, больной за пределы Кемеровской области не выезжал", – говорится в сообщении.Уточняется, что заболевание протекало по типу острой респираторной вирусной инфекции.Отмечается, что специалистами управления регионального Роспотребнадзора определены контактные лица, они обследованы методом ПЦР.

https://ria.ru/20220124/omikron-1769206361.html

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общество, кемеровская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса