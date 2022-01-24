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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/omikron-1769197788.html
В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном"
В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 24.01.2022
В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном"
Первые случаи заражения "омикроном" выявили в Алтайском крае, заболели 12 человек, в том числе один ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:33
2022-01-24T09:49
распространение коронавируса
общество
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омикрон-штамм коронавируса
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БАРНАУЛ, 24 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения "омикроном" выявили в Алтайском крае, заболели 12 человек, в том числе один ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону."Согласно результатам лабораторного исследования биологического материала заболевших COVID-19, направленных на исследование в ФКУЗ "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора, наличие штамма "омикрон" официально подтверждено у 12 жителей Алтайского края. Среди заболевших 11 взрослых и один ребенок дошкольного возраста, все они проживают на территории города Барнаула", - говорится в сообщении.Из 11 взрослых четыре человека имеют постоянное место работы, ребенок не посещал организованный детский коллектив с конца 2021 года."Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, ещё один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области. Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали", - уточняют в ведомстве.Отмечается, что все заболевшие изолированы, находятся на лечении."Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - заверяют в Роспотребнадзоре.Всего в регионе число заболевших коронавирусной инфекцией - 126 992 человека, 108 569 человек выздоровели, 8618 - скончались.
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общество, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса
09:33 24.01.2022 (обновлено: 09:49 24.01.2022)
 
В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Алтайском крае 12 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус среди старшеклассников Новосибирска
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус среди старшеклассников Новосибирска - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус среди старшеклассников Новосибирска. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 24 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения "омикроном" выявили в Алтайском крае, заболели 12 человек, в том числе один ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
"Согласно результатам лабораторного исследования биологического материала заболевших COVID-19, направленных на исследование в ФКУЗ "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора, наличие штамма "омикрон" официально подтверждено у 12 жителей Алтайского края. Среди заболевших 11 взрослых и один ребенок дошкольного возраста, все они проживают на территории города Барнаула", - говорится в сообщении.
Из 11 взрослых четыре человека имеют постоянное место работы, ребенок не посещал организованный детский коллектив с конца 2021 года.
"Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, ещё один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области. Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали", - уточняют в ведомстве.
Отмечается, что все заболевшие изолированы, находятся на лечении.
"Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - заверяют в Роспотребнадзоре.
Всего в регионе число заболевших коронавирусной инфекцией - 126 992 человека, 108 569 человек выздоровели, 8618 - скончались.
Фото вирусных частиц COVID-19 штамма омикрон - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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Распространение коронавирусаОбществоАлтайский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Омикрон-штамм коронавируса
 
 
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