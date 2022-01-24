https://ria.ru/20220124/omikron-1769197788.html

В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 24.01.2022

В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном"

Первые случаи заражения "омикроном" выявили в Алтайском крае, заболели 12 человек, в том числе один ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T09:33

2022-01-24T09:33

2022-01-24T09:49

распространение коронавируса

общество

алтайский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

омикрон-штамм коронавируса

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БАРНАУЛ, 24 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения "омикроном" выявили в Алтайском крае, заболели 12 человек, в том числе один ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону."Согласно результатам лабораторного исследования биологического материала заболевших COVID-19, направленных на исследование в ФКУЗ "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора, наличие штамма "омикрон" официально подтверждено у 12 жителей Алтайского края. Среди заболевших 11 взрослых и один ребенок дошкольного возраста, все они проживают на территории города Барнаула", - говорится в сообщении.Из 11 взрослых четыре человека имеют постоянное место работы, ребенок не посещал организованный детский коллектив с конца 2021 года."Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, ещё один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области. Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали", - уточняют в ведомстве.Отмечается, что все заболевшие изолированы, находятся на лечении."Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - заверяют в Роспотребнадзоре.Всего в регионе число заболевших коронавирусной инфекцией - 126 992 человека, 108 569 человек выздоровели, 8618 - скончались.

https://ria.ru/20220124/omikron-1769181828.html

алтайский край

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общество, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса