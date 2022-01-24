https://ria.ru/20220124/omikron-1769197788.html
В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном"
В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 24.01.2022
В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном"
Первые случаи заражения "омикроном" выявили в Алтайском крае, заболели 12 человек, в том числе один ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T09:33
2022-01-24T09:33
2022-01-24T09:49
распространение коронавируса
общество
алтайский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768858786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_284f94d1ec18a844698fe17dc95b3081.jpg
БАРНАУЛ, 24 янв - РИА Новости. Первые случаи заражения "омикроном" выявили в Алтайском крае, заболели 12 человек, в том числе один ребенок, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону."Согласно результатам лабораторного исследования биологического материала заболевших COVID-19, направленных на исследование в ФКУЗ "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора, наличие штамма "омикрон" официально подтверждено у 12 жителей Алтайского края. Среди заболевших 11 взрослых и один ребенок дошкольного возраста, все они проживают на территории города Барнаула", - говорится в сообщении.Из 11 взрослых четыре человека имеют постоянное место работы, ребенок не посещал организованный детский коллектив с конца 2021 года."Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, ещё один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области. Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали", - уточняют в ведомстве.Отмечается, что все заболевшие изолированы, находятся на лечении."Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - заверяют в Роспотребнадзоре.Всего в регионе число заболевших коронавирусной инфекцией - 126 992 человека, 108 569 человек выздоровели, 8618 - скончались.
https://ria.ru/20220124/omikron-1769181828.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768858786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0ab5b09506746a9a2a70ebd42097771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алтайский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), омикрон-штамм коронавируса
09:33 24.01.2022 (обновлено: 09:49 24.01.2022)
В Алтайском крае выявили первые случаи заражения "омикроном"
В Алтайском крае 12 человек заразились омикрон-штаммом коронавируса
БАРНАУЛ, 24 янв - РИА Новости.
Первые случаи заражения "омикроном" выявили в Алтайском крае, заболели 12 человек, в том числе один ребенок, сообщили
в управлении Роспотребнадзора по региону.
"Согласно результатам лабораторного исследования биологического материала заболевших COVID-19, направленных на исследование в ФКУЗ "Иркутский научно-исследовательский противочумный институт" Роспотребнадзора, наличие штамма "омикрон" официально подтверждено у 12 жителей Алтайского края. Среди заболевших 11 взрослых и один ребенок дошкольного возраста, все они проживают на территории города Барнаула", - говорится в сообщении.
Из 11 взрослых четыре человека имеют постоянное место работы, ребенок не посещал организованный детский коллектив с конца 2021 года.
"Один из заболевших вернулся из зарубежной поездки в Доминиканскую республику, ещё один заболевший почувствовал признаки недомогания после поездки на горнолыжный курорт Шерегеш Кемеровской области
. Все остальные инфицированные Алтайский край не покидали", - уточняют в ведомстве.
Отмечается, что все заболевшие изолированы, находятся на лечении.
"Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме", - заверяют в Роспотребнадзоре.
Всего в регионе число заболевших коронавирусной инфекцией - 126 992 человека, 108 569 человек выздоровели, 8618 - скончались.